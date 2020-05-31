Трамп: "США будут обладать самым совершенным оружием в истории"

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что США на пороге открытия самого совершенного оружия во всей военной истории. Об этом он сообщил журналистам, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, по словам американского лидера, астронавты США готовы к высадке на неизведанном Марсе, но это далеко не все, чем может гордиться его нация.

"Скоро в нашем распоряжении будут самые совершенные виды оружия в истории. Я уже видел опытные образцы, и даже мне трудно поверить в возможности военных разработок", - заключил Трамп, однако не стал вдаваться в подробности и перешел к теме запуска ракеты корпорации Илона Маска, которая накануне отправила астронавта в космос.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщала, что анонсированный запуск состоялся впервые в истории. Ранее частный космический корабль "Крю Драгон" американского миллиардера никогда не выходил в космос с астронавтами на борту. Событие такого масштаба в компании SpaceX решили транслировать на весь мир. Запуск пилотируемого аппарата можно увидели с любого уголка планеты. В частности, его транслировали на официальных аккаунтах SpaceX и в Youtube.

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