В США ФБР "объявило войну" участникам экстремистского движения "Антифа"

Федеральное бюро расследований (ФБР) будет расследовать насилие участников "Антифа" и других группировок во время беспорядков в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда по статье, которая предусматривает ответственность за "внутренний терроризм". Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Так, генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что голоса мирных и законных протестов "были захвачены насильственными радикальными элементами".

"Группы внешних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свою собственную отдельную, насильственную и экстремистскую повестку дня", - говорится в заявлении.

Для выявления организаторов и зачинщиков преступлений будут задействованы 56 антитеррористических групп ФБР.

"Действия федеральных правоохранительных органов будут направлены на задержание и предъявление обвинений склонным к насилию радикальным агитаторам, которые перехватили мирную акцию протеста и нарушают федеральное законодательство", - заявил Барр, добавив, что такие действия зачинщиков преступлений будут расцениваться как терроризм и меры наказания будут соответтвующими.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что убийство чернокожего парня полисменами США в штате Миннесота привело к массовым беспорядкам и поджогу городского участка полиции.

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