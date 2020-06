Технологические гиганты выступили против расизма в США и осудили смерть Джорджа Флойда

Facebook Inc. и Snapchat developer Snap Inc. присоединились к списку компаний, которые осуждают расовое неравенство в США. Это произошло на фоне массовых беспорядков в Соединенных Штатах из-за афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на прошлой неделе. Две технологические компании последовали примеру Intel Corp., Netflix Inc., Alphabet's Google, International Business Machines Corp. и Nike Inc., заняв публичную позицию против смерти Флойда. Об этом пишет Reuters.



Технологические компании, такие как Facebook и Google, в течение многих лет пытались предпринимать шаги против дискриминации афроамериканцев на своих рабочих местах. Правда, ожидается, что проблемы с наймом сотрудников, в частности темнокожих, в ближайшее время не ослабнут. Причиной является пандемия коронавируса, из-за которой многие предприятия по всему миру вынуждены перейти на удаленную работу и не принимают новых сотрудников на работу.

Марк Цукерберг сообщил, что Facebook выделит 10 миллионов долларов организациям, работающим над расовой справедливостью.

Twitter добавил хэштег #BlackLivesMatter в свою учетную запись на сайте. На американских домашних страницах Google и YouTube было написано, что они выступают в поддержку расового равенства.

В пятницу Nike перевернула свой культовый лозунг, чтобы повысить осведомленность о расизме.

"Хоть раз в жизни не делай этого. Не притворяйся, что в Америке нет никаких проблем. Не поворачивайтесь спиной к расизму", – говорится в видеоролике компании, который имеет более шести миллионов просмотров в Twitter и был разделен знаменитостями и конкурентом Adidas AG.

Ранее "Комментарии" писали, что в городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. На фоне этих событий в городе Миннеаполис несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности.

