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Технологические гиганты выступили против расизма в США и осудили смерть Джорджа Флойда

Крупные американские компании заявили, что осуждают расовое неравенство и стали на сторону протестующих из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда

1 июня 2020, 21:48 comments536
Автор:

Татьяна Веремеева

Технологические гиганты выступили против расизма в США и осудили смерть Джорджа Флойда

Facebook Inc. и Snapchat developer Snap Inc. присоединились к списку компаний, которые осуждают расовое неравенство в США. Это произошло на фоне массовых беспорядков в Соединенных Штатах из-за афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на прошлой неделе. Две технологические компании последовали примеру Intel Corp., Netflix Inc., Alphabet's Google, International Business Machines Corp. и Nike Inc., заняв публичную позицию против смерти Флойда. Об этом пишет Reuters.

Технологические компании, такие как Facebook и Google, в течение многих лет пытались предпринимать шаги против дискриминации афроамериканцев на своих рабочих местах. Правда, ожидается, что проблемы с наймом сотрудников, в частности темнокожих, в ближайшее время не ослабнут. Причиной является пандемия коронавируса, из-за которой многие предприятия по всему миру вынуждены перейти на удаленную работу и не принимают новых сотрудников на работу.

Марк Цукерберг сообщил, что Facebook выделит 10 миллионов долларов организациям, работающим над расовой справедливостью.

Twitter добавил хэштег #BlackLivesMatter в свою учетную запись на сайте. На американских домашних страницах Google и YouTube было написано, что они выступают в поддержку расового равенства.

В пятницу Nike перевернула свой культовый лозунг, чтобы повысить осведомленность о расизме.

"Хоть раз в жизни не делай этого. Не притворяйся, что в Америке нет никаких проблем. Не поворачивайтесь спиной к расизму", – говорится в видеоролике компании, который имеет более шести миллионов просмотров в Twitter и был разделен знаменитостями и конкурентом Adidas AG.

Ранее "Комментарии" писали, что в городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. На фоне этих событий в городе Миннеаполис несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-snapchat-protests/facebook-snapchat-join-chorus-of-companies-condemning-george-floyd-death-racism-idUSKBN2382IG
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