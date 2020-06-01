Технологические гиганты выступили против расизма в США и осудили смерть Джорджа Флойда

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Facebook Inc. и Snapchat developer Snap Inc. присоединились к списку компаний,
которые осуждают расовое неравенство в США. Это произошло на фоне массовых
беспорядков в Соединенных Штатах из-за афроамериканца Джорджа Флойда, который
умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на прошлой
неделе. Две технологические компании последовали примеру Intel Corp., Netflix
Inc., Alphabet's Google, International Business Machines Corp. и Nike Inc.,
заняв публичную позицию против смерти Флойда. Об этом пишет Reuters.
Технологические компании, такие как Facebook и Google, в течение многих лет
пытались предпринимать шаги против дискриминации афроамериканцев на своих рабочих
местах. Правда, ожидается, что проблемы с наймом сотрудников, в частности
темнокожих, в ближайшее время не ослабнут. Причиной является пандемия
коронавируса, из-за которой многие предприятия по всему миру вынуждены перейти
на удаленную работу и не принимают новых сотрудников на работу.
Марк Цукерберг сообщил, что Facebook выделит 10 миллионов долларов
организациям, работающим над расовой справедливостью.
Twitter добавил хэштег #BlackLivesMatter в свою учетную запись на сайте. На
американских домашних страницах Google и YouTube было написано, что они
выступают в поддержку расового равенства.
В пятницу Nike перевернула свой культовый лозунг, чтобы повысить
осведомленность о расизме.
"Хоть раз в жизни не делай этого. Не притворяйся, что в Америке нет никаких
проблем. Не поворачивайтесь спиной к расизму", – говорится в видеоролике
компании, который имеет более шести миллионов просмотров в Twitter и был
разделен знаменитостями и конкурентом Adidas AG.
Ранее "Комментарии" писали, что в городе
Миннеаполис происходят поджоги,
грабежи и акты вандализма. На фоне этих событий в городе Миннеаполис несколько
подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности.
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