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Главная Новости Мир США Протесты в США: вандалы разгромили салон элитных автомобилей
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Протесты в США: вандалы разгромили салон элитных автомобилей

Несколько человек с закрытыми лицами устроили погром в автосалоне Mercedes-Benz

сегодня, 12:10
Автор:

Сергей Медведев

Протесты в США: вандалы разгромили салон элитных автомобилей

Беспорядки в США набирают новые обороты. Помимо уличных протестов, граждане врываются в магазины и громят полки с товарами. Теперь пришло время автосалонов — канал ABC News опубликовал видео, на котором показано как вандалы изуродовали элитные автомобили в фирменном салоне  Mercedes-Benz.

Из опубликованных кадров видно, что хулиганы, прикрываясь масками, балаклавами и капюшонами, жгут дорогие автомобили, бьют стекла и разрисовывают кузова надписями.

 Одна из надписей гласит "Сожрем богатых". Видно также, какому разгрому подвергся офис и витрина. В одно из транспортных средств нападающие бросили кресло.

 Напомним, что протесты в США начались 26 мая и уже приобрели массовый  характер. Граждане протестуют против полицейского беспредела — беспорядки начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого душил полицейский. Во многих из штатов ввели комендантсткий час, Нацгвардию задействовали уже в 21 штате.


Как сообщал портал "Комментарии", президент Трамп пригрозил задействовать армию, в случае, если местные власти не справятся с волной протестов.


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