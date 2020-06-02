Протесты в США: вандалы разгромили салон элитных автомобилей

Беспорядки в США набирают новые обороты. Помимо уличных протестов, граждане врываются в магазины и громят полки с товарами. Теперь пришло время автосалонов — канал ABC News опубликовал видео, на котором показано как вандалы изуродовали элитные автомобили в фирменном салоне Mercedes-Benz.

Из опубликованных кадров видно, что хулиганы, прикрываясь масками, балаклавами и капюшонами, жгут дорогие автомобили, бьют стекла и разрисовывают кузова надписями.

Одна из надписей гласит "Сожрем богатых". Видно также, какому разгрому подвергся офис и витрина. В одно из транспортных средств нападающие бросили кресло.

Напомним, что протесты в США начались 26 мая и уже приобрели массовый характер. Граждане протестуют против полицейского беспредела — беспорядки начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого душил полицейский. Во многих из штатов ввели комендантсткий час, Нацгвардию задействовали уже в 21 штате.





Как сообщал портал "Комментарии", президент Трамп пригрозил задействовать армию, в случае, если местные власти не справятся с волной протестов.

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