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Главная Новости Мир США На фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары
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На фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары

Предметы самообороны и символика против расизма набирают популярность в онлайн-магазине Amazon

сегодня, 12:31
Автор:

Антон Корнилов

На фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары

На фоне протестов и беспорядков в США после убийство темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе представители онлайн-магазина Amazon рассказали о растущем спросе на символику общественного движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и некоторые предметы самообороны. Об этом сообщили в издании CNBC.

В десятку популярных товаров на сайте онлайн-магазина Amazon вошли футболки с текстом "Я не могу дышать" (именно эту фразу говорил убитый Джордж Флойд перед смертью), а также книги о расизме и перцовые баллончики.

Еще неделю назад футболки Black Lives Matter не входили даже в первую тысячу популярных товаров в категории одежды, а сегодня уже занимают 60 место. Перцовые баллончики заняли первое место по популярности в категории товаров для походов и спорта.

Среди прочего популярность набирают электрошокеры и другие товары самообороны.

Как сообщал портал "Комментарии", в ходе протестов в США вандалы разгромили салон элитных автомобилей. Появилось видео происшествия в салоне Mercedes Benz.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/06/01/amazon-sees-surging-sales-of-pepper-spray-black-lives-matter-merch.html
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