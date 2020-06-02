На фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары

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На фоне протестов и беспорядков в США после убийство
темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе представители онлайн-магазина Amazon рассказали
о растущем спросе на символику общественного движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих
имеет значение") и некоторые предметы самообороны. Об этом сообщили в издании CNBC.
В десятку популярных товаров на сайте онлайн-магазина Amazon вошли
футболки с текстом "Я не могу дышать" (именно эту фразу говорил убитый Джордж
Флойд перед смертью), а также книги о расизме и перцовые баллончики.
Еще неделю назад футболки Black Lives Matter не входили даже в первую тысячу
популярных товаров в категории одежды, а сегодня уже занимают 60 место.
Перцовые баллончики заняли первое место по популярности в категории товаров для
походов и спорта.
Среди прочего популярность набирают электрошокеры и другие
товары самообороны.
Как сообщал портал "Комментарии", в ходе протестов в США
вандалы разгромили салон элитных автомобилей. Появилось видео происшествия в
салоне Mercedes Benz.
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