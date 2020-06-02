Нью-Йорк и Вашингтон ввели комендантский час на два дня

Нью-Йорк и Вашингтон вводят комендантский час в пределах городов на следующие два дня из-за массовых протестов в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. С заявлением выступили мэр Нью-Йорка Билл де Бьязио и мэр Вашингтона Муриэль Боузер. Об этом сообщили в издании Washington Post.

Ограничение начало действовать в ночь с понедельника на вторник: с 23:00 до 05:00 в Нью-Йорке и с 19:00 до 06:00 в Вашингтоне. Нью-Йорк также вводит комендантский час с 20:00 вторника до 05:00 среды, а Вашингтон — с 19:00 вторника до 06:00 среды.

В условиях комендантского часа запрещены все виды передвижений, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде, передвижение, остановку и нахождение в автомобиле или другом виде транспорта по всем улицам, аллеям, паркам, скверам и другим общественным местам в пределах города. Вашингтон увеличил территорию комендантского часа до пределов округа Колумбия.

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