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Нью-Йорк и Вашингтон ввели комендантский час на два дня

США вводят комендантский час для контроля ситуации с протестами

сегодня, 13:39
Автор:

Антон Корнилов

Нью-Йорк и Вашингтон ввели комендантский час на два дня

Нью-Йорк и Вашингтон вводят комендантский час в пределах городов на следующие два дня из-за массовых протестов в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. С заявлением выступили мэр Нью-Йорка Билл де Бьязио и мэр Вашингтона Муриэль Боузер. Об этом сообщили в издании Washington Post.

Ограничение начало действовать в ночь с понедельника на вторник: с 23:00 до 05:00 в Нью-Йорке и с 19:00 до 06:00 в Вашингтоне. Нью-Йорк также вводит комендантский час с 20:00 вторника до 05:00 среды, а Вашингтон — с 19:00 вторника до 06:00 среды.

В условиях комендантского часа запрещены все виды передвижений, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде, передвижение, остановку и нахождение в автомобиле или другом виде транспорта по всем улицам, аллеям, паркам, скверам и другим общественным местам в пределах города. Вашингтон увеличил территорию комендантского часа до пределов округа Колумбия.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/curfew-george-floyd-protests-minneapolis-washington-new-york/2020/06/01/0d58b638-a44d-11ea-b619-3f9133bbb482_story.html
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