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Главная Новости Мир США Беспорядки в США: один полицейский убит, еще четыре ранены
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Беспорядки в США: один полицейский убит, еще четыре ранены

Беспорядки в США стали неконтролируемыми

сегодня, 16:23 comments520
Автор:

Татьяна Веремеева

Беспорядки в США: один полицейский убит, еще четыре ранены

Массовые беспорядки в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на прошлой неделе, приобретают все большие масштабы. Протестующие вступают в конфликт с правоохранителями. В результате в Лас-Вегасе был застрелен офицер полиции. Об этом сообщает The Associated Press.

Полицейский был вовлечен в стрельбу в центре города, сообщает Департамент столичной полиции Лас-Вегаса. Кроме того, полиция Лас-Вегаса сообщила в понедельник, что за три ночи протестов были арестованы 338 человек. Правоохранители отметили, что подозреваемых отправили в тюрьму.

Кроме того, в городе Сент-Луис в результате перестрелки во время акций протеста были ранены четыре офицера. Сообщается, что сотрудники полиции были доставлены в больницу с травмами, которые не угрожают жизни. Кто произвел выстрелы – не известно.

Демонстранты разбивали окна и крали предметы из офисов, а в центре города горели пожары.

Беспорядки в Сент-Луисе последовали за продолжающимися протестами в понедельник в Миссури из-за смерти Джорджа Флойда и обращения полиции с афроамериканцами, а также митингами в Канзас-Сити и Джефферсон-Сити.

Крупные беспорядки фиксируют и в Нью-Йорке. Так, в городе ввели комендантский час. Незадолго до времени, когда запрещено находиться на улице, протестующие мирно маршировали по Манхэттену и Бруклину, но полиция одновременно реагировала на многочисленные сообщения о бродячих группах людей, которые ломились в магазины и опустошали их.

Двери флагманского магазина Мэйси на Манхэттене были взломаны. Полицейские вытащили двух мужчин в наручниках и посадили их в фургон.

Люди ворвались в магазин Nike и вынесли оттуда охапки одежды. Возле Рокфеллер-центра были разбиты витрины магазинов и арестованы несколько человек. Окна банка были разбиты вдребезги. Обломки разбросаны внутри магазина AT&T.

Ранее "Комментарии" писали, что на фоне протестов и беспорядков в США представители онлайн-магазина Amazon рассказали о растущем спросе на символику общественного движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и некоторые предметы самообороны.


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Источник: https://apnews.com/e4b7abdbf3e59eb3668e4e9e51def340
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