Беспорядки в США: один полицейский убит, еще четыре ранены

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Массовые беспорядки в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда,
который умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на
прошлой неделе, приобретают все большие масштабы. Протестующие вступают в
конфликт с правоохранителями. В результате в Лас-Вегасе был застрелен офицер
полиции. Об этом сообщает The Associated Press.
Полицейский был вовлечен в стрельбу в центре города, сообщает Департамент
столичной полиции Лас-Вегаса. Кроме того, полиция Лас-Вегаса сообщила в
понедельник, что за три ночи протестов были арестованы 338 человек. Правоохранители
отметили, что подозреваемых отправили в тюрьму.
Кроме того, в городе Сент-Луис в результате перестрелки во время акций
протеста были ранены четыре офицера. Сообщается, что сотрудники полиции были
доставлены в больницу с травмами, которые не угрожают жизни. Кто произвел
выстрелы – не известно.
Демонстранты разбивали окна и крали предметы из офисов, а в центре города
горели пожары.
Беспорядки в Сент-Луисе последовали за продолжающимися протестами в
понедельник в Миссури из-за смерти Джорджа Флойда и обращения полиции с
афроамериканцами, а также митингами в Канзас-Сити и Джефферсон-Сити.
Крупные беспорядки фиксируют и в Нью-Йорке. Так, в городе ввели
комендантский час. Незадолго до времени, когда запрещено находиться на улице, протестующие
мирно маршировали по Манхэттену и Бруклину, но полиция одновременно реагировала
на многочисленные сообщения о бродячих группах людей, которые ломились в магазины
и опустошали их.
Двери флагманского магазина Мэйси на Манхэттене были взломаны. Полицейские
вытащили двух мужчин в наручниках и посадили их в фургон.
Люди ворвались в магазин Nike и вынесли оттуда охапки одежды. Возле
Рокфеллер-центра были разбиты витрины магазинов и арестованы несколько человек.
Окна банка были разбиты вдребезги. Обломки разбросаны внутри магазина AT&T.
Ранее "Комментарии" писали, что на фоне протестов и беспорядков в США представители
онлайн-магазина Amazon рассказали о растущем спросе
на символику общественного движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих
имеет значение") и некоторые предметы самообороны.
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