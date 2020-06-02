Netflix, Disney и HBO выступили с громким заявлением

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Крупнейшие мировые онлайн-кинотеатры и производители
контента в сфере кино выступили с заявлениями об обсуждении расизма на фоне
протестов в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда в ходе задержания
полицейскими. Об этом сообщили в издании Business Insider.
"Мы поддерживаем темнокожих сегодня. Мы наблюдаем расизм
каждый день. Мы слышим вас, мы с вами", — написали представители
онлайн-кинотеатра Hulu.
"Мы против расизма. Мы за инклюзивность. Мы поддерживаем
наших темнокожих коллег и других темнокожих по всему миру. Мы должны
объединиться", — заявили представители Disney.
"Жизнь темнокожих имеет значение. Молчать — значит быть
соучастником. На нашей платформе работают в том числе темнокожие сотрудники,
создатели и другие таланты. А среди наших пользователей много темнокожих", —
написали представители Netflix.
Подразделения WarnerMedia, куда входят популярные онлайн-кинотеатр HBO Max и
телеканал HBO, переименовали
аккаунты в социальных сетях на #BlackLivesMatter.
"Мы поддерживаем наших темнокожих коллег, пользователей,
актеров и всех сотрудников — они все страдают от бессмысленного насилия", —
заявили в WarnerMedia.
Как сообщал портал "Комментарии", на фоне протестов в США в
интернет-магазинах набирают популярность необычные товары.
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