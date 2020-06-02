Netflix, Disney и HBO выступили с громким заявлением

Крупнейшие мировые онлайн-кинотеатры и производители контента в сфере кино выступили с заявлениями об обсуждении расизма на фоне протестов в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Об этом сообщили в издании Business Insider.

"Мы поддерживаем темнокожих сегодня. Мы наблюдаем расизм каждый день. Мы слышим вас, мы с вами", — написали представители онлайн-кинотеатра Hulu.

"Мы против расизма. Мы за инклюзивность. Мы поддерживаем наших темнокожих коллег и других темнокожих по всему миру. Мы должны объединиться", — заявили представители Disney.

"Жизнь темнокожих имеет значение. Молчать — значит быть соучастником. На нашей платформе работают в том числе темнокожие сотрудники, создатели и другие таланты. А среди наших пользователей много темнокожих", — написали представители Netflix.

Подразделения WarnerMedia, куда входят популярные онлайн-кинотеатр HBO Max и телеканал HBO, переименовали аккаунты в социальных сетях на #BlackLivesMatter.

"Мы поддерживаем наших темнокожих коллег, пользователей, актеров и всех сотрудников — они все страдают от бессмысленного насилия", — заявили в WarnerMedia.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары.

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