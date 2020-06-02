Украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США

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Украинская журналистка издания "Голос Америки" Кристина
Шевченко получила перелом пальцев во время нападения в ходе протестов в США. Об
этом Кристина Шевченко рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам журналистки, она снимала самые разные протесты в
Украине, но "получила по башке" именно в ходе американских протестов. Кристина
Шевченко снимала видео о вторжении активистов в магазин в Санта-Монике, США. По
словам девушки, в течение 10 минут ее никто не трогал, а потом в глазах
потемнело от удара кулаком в темя.
"Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой
также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать
на одну ногу", — написала Шевченко.
По ее словам, после инцидента она начала двигаться к машине
прыжками, а одна женщина ей помогла. По словам журналистки, полиции при этом не
было. Сотрудники скорой медицинской помощи объяснили Кристине, что у нее
сломаны два пальца на ноге, а также легкая травма головы.
"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов,
травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать.
Ударил меня афроамериканский парнишка, свидетели слышали, как перед ударом он
закричал: "Давай украдем у нее камеру", — рассказала журналистка.
Кристина Шевченко считает, что в этом происшествии сыграл
роль ее белый цвет кожи. Она рассказала, что успела снять нападающего на
камеру. А теперь вынуждена передвигаться на костылях и в гипсе.
Как сообщал портал "Комментарии", Нью-Йорк и Вашингтон ввели комендантский час на два дня.
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