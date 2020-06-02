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Украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США

Журналистке Кристине Шевченко сломали пальцы во время нападения в ходе протестов в США

2 июня 2020, 22:18
Автор:

Антон Корнилов

Украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США

Украинская журналистка издания "Голос Америки" Кристина Шевченко получила перелом пальцев во время нападения в ходе протестов в США. Об этом Кристина Шевченко рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам журналистки, она снимала самые разные протесты в Украине, но "получила по башке" именно в ходе американских протестов. Кристина Шевченко снимала видео о вторжении активистов в магазин в Санта-Монике, США. По словам девушки, в течение 10 минут ее никто не трогал, а потом в глазах потемнело от удара кулаком в темя.

"Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу", — написала Шевченко.

По ее словам, после инцидента она начала двигаться к машине прыжками, а одна женщина ей помогла. По словам журналистки, полиции при этом не было. Сотрудники скорой медицинской помощи объяснили Кристине, что у нее сломаны два пальца на ноге, а также легкая травма головы.

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парнишка, свидетели слышали, как перед ударом он закричал: "Давай украдем у нее камеру", — рассказала журналистка.

Кристина Шевченко считает, что в этом происшествии сыграл роль ее белый цвет кожи. Она рассказала, что успела снять нападающего на камеру. А теперь вынуждена передвигаться на костылях и в гипсе.

Как сообщал портал "Комментарии", Нью-Йорк и Вашингтон ввели комендантский час на два дня.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2295972894043987&id=100008938952616
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