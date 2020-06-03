Кровавые протесты: на месте перестрелок в США нашли еще несколько трупов

По меньшей мере, 11 человек погибли во время протестов, которые уже неделю не утихают в США. Мирные митинги переросли в кровавые столкновения и перестрелки между митингующими и полицейскими. Убитые есть с обеих сторон, сообщает агенство Associated Press.

Люди вышли на улицы разных городов в Штатах, когда во время задержания умер афро-американец Джордж Флойд. Полицейский применил удушающий прием, но не рассчитал силы. Задержанный умер. Сначала люди вышли с мирными протестами. Однако вскоре они вышли из-под контроля и обернулись массовыми беспорядками, мародерством и столкновениями с полицией. По данным АР, погибшие есть в девяти городах: Луисвилле, Окленде, Сент-Луисе, Индианаполисе, Давенпорте, Омахе, Миннеаполисе, Детройте и в пригороде Чикаго. Например, в Дэвенпорте тело мужчины обнаружили рядом с местом перестрелки уже после окончания митинга. А в Сент-Луисе мародеры застрелили отставного сотрудника полиции.

Около Белого дома в Вашингтоне люди также не расходятся. Накануне они встали перед зданием Капитолия на колени, - в знак солидарности с жертвами полицейского насилия. К акции протеста присоединилось несколько сенаторов.

Мирные протесты прошли в Филадельфии и Вашингтоне. В Нью-Йорке митингующие утроили марш на 86-й улице Манхэттена. Еще один марш состоялся в Хьюстоне, городе откуда Джордж Флойд родом.

Вместе с тем, на Пятой Авеню в Нью-Йорке демонстранты снова громили и жгли магазины. Горел торговый центр и в Лос-Анджелесе. Несколько полицейских были ранены во время столкновений в Сент-Луисе, Бронксе и Лас-Вегасе.





Если кровавые стычки на улицах США не утихнут, президент Дональд Трамп уже пообещал подключить армию.

Тем временем, в Миннесоте, откуда начались протесты, пообещали проверить деятельность полицейских за последние 10 лет. Провести расследование пообещал губернатор штата.

В знак солидарности с американцами на антиполицейские и антирасистские протесты начали выходить люди и в других странах. Первой была Австралия. Теперь к ней присоединилась Франция. Массовая демонстрация собралась в Париже. Полицейские разгоняли толпу слезоточивым газом. Протестующие, в свою очередь, бросали в правоохранителей бутылки и строили баррикады. Во время столкновений возникло два пожара.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время протестов в США пострадала украинская журналистка. Пожалуй, после такого рабочего дня ей придется еще долго оправляться.

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