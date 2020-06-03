Лабутены на улицах Сан-Франциско и погромы в Нью-Йорке: украинцы из США о беспорядках

Уже неделю как США охвачены массовыми беспорядками после жестокого убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В разных штатах протесты переросли в бесчинства – погромы магазинов, офисов, поджоги авто и стычки с полицией. По последним данным, из-за столкновений во время антиполицейских протестов в США погибли, по меньшей мере, 11 человек. Убитые есть и среди митингующих, и среди правоохранителей. Как протекает жизнь в режиме беспорядков, кто все же устраивает погромы и нестрашно ли вообще выходить на улицу в США – "Комментарии" узнали у украинок, переехавших в Сан-Франциско и Нью-Йорк.

""Дневные" демонстранты и "ночные" погромщики – вероятно, разные люди"

Переехавшая из Украины 4 года назад в Нью-Йорк Лидия Плишка рассказывает, что городе протесты начались в эти выходные по той же схеме, что и в других местах.

"Сначала это были мирные демонстрации, которые к ночи стали перерастать во что-то ужасное. По сути, и скорей всего так и есть, "дневные" демонстранты и "ночные" погромщики - это в основном разные люди, - рассказала девушка. - Люди, выходящие на протесты днем, ведут себя прилично и ограничиваются классическими видами протестов. А ночью начинаются бесчинства: люди съезжаются на машинах, чтобы грабить магазины, поджигают машины, бьют витрины, выволакивают все, что могут".

На данный момент уже разгромлены несколько районов Манхэттена, Бруклина и Бронкса. И конца этому, говорит Лидия, не видно. В Нью-Йорке введен комендантский час с 20:00 до 5:00 до воскресенья, 7 июня.

"Что будет дальше – непонятно. Мэр города Билл де Блазио отказывается принимать помощь от Национальной гвардии, он утверждает, что введение армии только ухудшит ситуацию и что с погромами должна справляться полиция, при этом она, очевидно, не справляется, - считает Лидия, - Мы живем в демократическом штате и здесь, на мой взгляд, власти "заигрывают" с погромщиками. То есть они постоянно говорят о мирных протестах и о том, что "погромы не допустимы", но при этом предупреждают полицию, что стрелять им запрещено. Получается какой-то абсурд".

Девушка выходит на улицу каждый день, потому что живет в тихом районе Квинса, где ничего не изменилось.

"Нью-Йорк очень большой, основные беспорядки все же в Манхэттене и в нашем районе неопасно. Но вот поехать в Манхэттен ради фото и видео муж мне не разрешает, а жаль, я бы сняла для истории. Впрочем, многие фотографы пишут, что снимать фактически невозможно, потому что тебя могут ограбить в любой момент, слишком опасно на улицах", - поделилась с нами Лидия.

Девушка все же склоняется к версии, что мирные протесты и беспорядки устраивают разные люди. Как объяснила Лидия, просто под прикрытием протестов некоторые люмпены решили прихватить себе "гуччи", "адидас" и пару телевизоров. Кроме того, роль сыграл карантин – "люди засиделись на карантине, а тут такая возможность размять косточки".

Происходящее у девушки вызывает только самые отвратительные чувства.

"Мне безумно жалко город, как живого человека. Жалко хозяев магазинов - у них и так колоссальные убытки из-за карантина, а теперь еще и это. У меня сумасшедшая злость на все это повылезавшее непонятно откуда отребье и, если честно, эти чувства заглушают полностью чувство поддержки к митингующим. Хотя я совершенно не оправдываю поступок полицейского и абсолютно убеждена что и он, и вся четверка из его экипажа, должны сидеть", - рассказала она.

По словам Лидии, протест потонул в грабежах и погромах, поэтому сейчас жителям хочется одного – чтобы беспредел жестко остановили и дали городу восстановиться. Но когда же беспорядки прекратятся – прогнозировать пока сложно.

"Рано или поздно товары в магазинах иссякнут. Это горькая шутка, но думаю, что все сойдет на нет. Полицейские сядут. Большинство погромщиков останутся на свободе и будут пользоваться новыми телевизорами и ходить в украденных брендовых вещах. Увы, я взрослая девочка и давно не верю в торжество справедливости", - подытожила наша собеседница.

"Лабутены валялись просто по всему городу"

Как рассказала Кристина Загребельная, переехавшая в Сан-Франциско (штат Калифорния) год назад, в ее городе беспорядки начались в ночь на 31 мая. Тогда вандалы поразбивали витрины и повыносили все товары из магазинов. В основном, пострадали самые дорогие бутики, к примеру, Swarovski, Gucci, Christian Louboutin. Но в близлежащих городах – Сан-Хосе и Окленде (последний – один из самых преступных, по словам девушки, в штате и США) – под удар попадали и более мелкие игроки, например, Starbucks.

"Крушат, воруют, лабутены валялись просто по всему городу, - описывает происходящее девушка. - Говорят, что это делают неместные, но я не могу утверждать, есть разные версии. Большинство склоняются все же к тому, что ночные погромы устраивают приезжие. А вот мирный протест, который видела днем, как показалось, проводили нормальные, адекватные люди с плакатами. Участники, их было около 500 человек, организованной толпой прошлись по улицам. За ними – полицейские, и, более того, сразу за демонстрантами ехала машина, которая убирали мусор".



В городе введен комендантский час – с 20:00 до 5:00. К слову, каждый житель ежедневно получает уведомление с напоминанием об этом ограничении. И, вероятно, это помогло – в Сан-Франциско ночью было спокойно. Тогда как в Окленде, несмотря на запреты, в вечернее время были стычки, задержали около 100 людей. Так что магазины открываться пока не спешат и усиленно "забаррикадировались".

"Бизнесу очень досталось, хотя он и так был в убытке из-за карантина. Более того, самые дорогие магазины заколотились еще перед карантином, и вот только стали расколачиваться – как тут такое. Об открытии, которое должно было быть вскоре, теперь речи не идет", - говорит наша собеседница.

Кристина выходит на улицу каждый день, поскольку проживает в спальном районе и уверена, что ее безопасности ничего не грозит – весь ужас происходит в центре.

"Люди также гуляют, все парки переполнены, хотя продолжается карантин и даже салоны красоты у нас еще не открыли. Людей очень много, ведь тут очень тепло, лето, дома сложно усидеть", - рассказала девушка.

При этом, девушка призналась, что подобных событий увидеть в Сан-Франциско не ожидала. По ее словам, Калифорния – один из самых либеральных штатов, где никто не осуждает за внешность, возраст, ориентацию или расу.

"В Сан-Франциско люди довольно приветливые. Хоть у нас немало бездомных, но у них есть свой определенный очерченный район, там они могут устроить беспредел, поэтому все знают, что туда лучше не соваться. Но если они выходят в центр, то они не безобразничают и даже не попрошайничают. А на карантине у них вообще есть все – им поставляют не только еду, а и метадон", - пояснила Кристина.

Заметим, что беспорядки не пугают девушку, ранее проживающую в Харькове.

"Все познается в сравнении. Наверное, психика закалена после событий в Украине, в частности, Харькове. Многие спросили меня: "Тебе нестрашно?" Нет, не страшно, но непонятно", - рассказала нам Кристина.





Как сообщали "Комментарии" ранее, украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США. Так, журналистке Кристине Шевченко сломали пальцы во время нападения в ходе протестов в США.

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