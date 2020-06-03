kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9590.19

ETH/USD

239.69

LTC/USD

47.49

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США и Китай отказываются возобновлять авиасообщение между собой
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Китай отказываются возобновлять авиасообщение между собой

Вашингтон намерен отказать в перелете китайским авиалиниям в ответ на отказ Пекина открывать авиасообщение Китая с США

сегодня, 18:24
Автор:

Екатерина Белоброва

США и Китай отказываются возобновлять авиасообщение между собой

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп намерен запретить авиалиниям Китая совершать полеты в воздушном пространстве США. Такое возможное решение станет ответом на отказ Пекина возобновлять перелеты американских авиалиний. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Reuters.

В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.

В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.

Отметим, что еще в конце мая администрация Трампа обвинила китайское правительство в том, что оно не позволяет американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.

Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время коронавирусной пандемии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных перспективах США в получении компенсации Китая за вспышку коронавируса, что стремительно обрушило экономику в ряде западных стран.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/belyy-dom-nameren-zapretit-polety-kitayskih-1591194505.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!