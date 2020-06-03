США и Китай отказываются возобновлять авиасообщение между собой

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Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп намерен запретить авиалиниям Китая совершать полеты в воздушном пространстве США. Такое возможное решение станет ответом на отказ Пекина возобновлять перелеты американских авиалиний. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Reuters.
В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.
В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.
Отметим, что еще в конце мая администрация Трампа обвинила китайское правительство в том, что оно не позволяет американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.
Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время коронавирусной пандемии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных перспективах США в получении компенсации Китая за вспышку коронавируса, что стремительно обрушило экономику в ряде западных стран.
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