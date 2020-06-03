"Расовые беспорядки в США": Пентагон отрицает мнение Трампа о необходимости введения войск

Министр обороны США Марк Эспер ответил на заявление президента Дональда Трампа о его готовности привлечь федеральные войска для подавления массовых протестов на улицах страны, вызванных убийством на расовой почве. Как передает агентство "РБК-Украина", министр обороны считает, что в данном случае армию привлекать не нужно.

Так, по словам Эспера, применение закона "О восстаниях", который фактически открывает вооруженным силам наводить порядок в стране силовым методом, должно быть использовано только в самых крайних и критических случаях.

"Я не поддерживаю позицию президента, который, обращаясь к губернаторам штатов, призвал их успокоить протестующих с помощью полиции, иначе он выведет на улицы войска. Применение действующих военных сил в роли правоохранительных органов должно использоваться только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не в одной из таких ситуаций", - указал Эспер.

Отметим, что Закон "О востаниях" был подписан 3-м президентом США Томасом Джефферсоном в 1807 году. Документ уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления гражданского восстания, которое угрожает государству или его жителям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейшие компании Америки поддержали массовые демонстрации против расовой дискриминации, а сам основатель крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что Facebook выделит 10 миллионов долларов организациям, работающим над расовой справедливостью.

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