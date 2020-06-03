kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9590.19

ETH/USD

239.69

LTC/USD

47.49

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США "Расовые беспорядки в США": Пентагон отрицает мнение Трампа о необходимости введения войск
commentss НОВОСТИ Все новости

"Расовые беспорядки в США": Пентагон отрицает мнение Трампа о необходимости введения войск

По словам главы Пентагона Марка Эспера, армию необходимо вводить только в крайнем случае, а сегодняшние беспорядки таковым не являются

сегодня, 18:56
Автор:

Екатерина Белоброва

"Расовые беспорядки в США": Пентагон отрицает мнение Трампа о необходимости введения войск

Министр обороны США Марк Эспер ответил на заявление президента Дональда Трампа о его готовности привлечь федеральные войска для подавления массовых протестов на улицах страны, вызванных убийством на расовой почве. Как передает агентство "РБК-Украина", министр обороны считает, что в данном случае армию привлекать не нужно.

Так, по словам Эспера, применение закона "О восстаниях", который фактически открывает вооруженным силам наводить порядок в стране силовым методом, должно быть использовано только в самых крайних и критических случаях.

"Я не поддерживаю позицию президента, который, обращаясь к губернаторам штатов, призвал их успокоить протестующих с помощью полиции, иначе он выведет на улицы войска. Применение действующих военных сил в роли правоохранительных органов должно использоваться только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не в одной из таких ситуаций", - указал Эспер.

Отметим, что Закон "О востаниях" был подписан 3-м президентом США Томасом Джефферсоном в 1807 году. Документ уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления гражданского восстания, которое угрожает государству или его жителям. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейшие компании Америки поддержали массовые демонстрации против расовой дискриминации, а сам основатель крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что Facebook выделит 10 миллионов долларов организациям, работающим над расовой справедливостью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/protesty-ssha-pentagon-protiv-primeneniya-1591195843.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!