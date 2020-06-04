Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда: четверо полицейских получили обвинения

Уволенный сотрудник полиции Миннеаполиса получит серьезные обвинения в убийстве, а трое других уволенных офицеров будут обвинены в пособничестве в смерти безоружного чернокожего человека, говорится в судебных документах в среду. Об этом пишет Reuters.



46-летний Джордж Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин стоял на коленях на его шее почти девять минут. Это произошло 25 мая. Ситуация вокруг смерти Флойда актуализировала проблему жестокости полиции в отношении афроамериканцев.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон обвиняет Шовина в убийстве второй степени в дополнение к убийству третьей степени и непредумышленному убийству второй степени, выдвинутым против него на прошлой неделе, согласно судебным документам. Новое обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет, что на 15 лет превышает максимальный срок наказания за убийство третьей степени.

Другим офицерам, которые были вовлечены в инцидент – Томас Лейн, Дж.Александр Куэнг и ту Тао – предъявлены обвинения в пособничестве убийству и ордеры на арест были выданы Эллисоном, согласно документам.

Эллисон, чернокожий бывший конгрессмен США, потребовал, чтобы залог был установлен в размере 1 долл. млн за каждого из четырех бывших офицеров.

Ранее "Комментарии" писали, что массовые беспорядки в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией Миннесоты (штат Миннеаполис) на прошлой неделе, приобретают все большие масштабы. Протестующие вступают в конфликт с правоохранителями. В результате в Лас-Вегасе был застрелен офицер полиции.

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