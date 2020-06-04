Президент на стороне протестующих и исчезновение оружия с магазинов: хроника протестов в США

Несмотря на массовые столкновения с полицией и мародерство во время протестов в США, выводить против митингующих армию пока не будут. Об этом заявил министр обороны Марк Эспер. Вывести на улицу военных ранее призывал президент Дональд Трамп. В частности, они прибыли в Вашингтон, но пока вмешиваться в ситуацию не будут.

Вместе с тем, в Вашингтоне решили продлить комендантский час. Он начался накануне в 23:00 и продлится до 6 утра по местному времени. Об этом написала в Twitter мэр столицы Мюрыель Боузер. Комендантский час, который временно ввели 1 июня, дал свои плоды и уровень преступности уменьшился. Но все же избежать мародерства и погромов вовсе пока не удается.







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Напомним, что во время столкновений погибли, по данным ABC News, 13 человек. Комендантский час ввели в 40 городах.





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Чтобы на улицы, в том числе и в руки протестующих, не попало еще больше оружия, одна из крупнейших сетей розничной торговли в США убрала его с полок. Опасаются, что волна мародерства накроет и их. В таком случае, доступ хотя бы к огнестрельному оружию и боеприпасам должен быть закрыт, сообщает CNN. Прежде всего, опасный товар попрятали в тех городах и районах, где налеты мародеров происходят чаще всего.





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Тем временем, брат убитого Джорджа Флойда призвал протестующих митинговать мирно и осквернять память убитого насилием. Мирные антиполицейские протесты поддержал и бывший президент США Барак Обама. Он призвал руководителей американских городов провести полицейскую реформу. Он считает, что в будущем все конфликты должны декларироваться, а определенные формы сдерживания во время задержания должны быть запрещены.

Напомним, что Джордж Флойд погиб после того, как полицейский применил удушающий прием. Афроамериканца задержали за якобы использование фальшивых денег. Один из копов придавил его к земле, поставив ногу на шею. Последними словами Джорджа Флойда стали "Мне нечем дышать". Они и стали девизом антиполицейских протестов в США.





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Накануне в США задержали четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда. Копу, который применил удушающий прием, угрожает 40 лет за решеткой.

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