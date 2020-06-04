SpaceX отправила в космос еще одну ракету (ВИДЕО)

Не прошло и недели после успешного старта первого пилотируемого корабля компании SpaceX, как миллиардер Илон Маск отправил в космос еще одну ракету. Falcon-9 доставит на орбиту 60 спутников Starlink.

Запуск ракеты, уже по традиции, компания SpaceX транслировала у себя в соцсетях. Ракета стартовала с космодрома во Флориде вечером по местному времени. В Киеве на тот момент было 4:25 утра. Никаких внештатных ситуаций не возникло и спутники успешно отправились на орбиту. Тем временем, ракета-носитель вернулась на платформу, которая расположена в Атлантическом океане.

В этот раз ракета-носитель должна доставить на орбиту Земли 60 спутников Starlink. Ранее компания Маска отправила туда 420 подобных. Таким образом, их в космосе уже почти полтысячи. Новая партия сначала будет работать на орбите на высоте до 386 километров. Это необходимо, чтобы инженеры проверили, на сколько хорошо работают аппараты. Затем активируют их бортовые ионные двигатели и спутники поднимутся на желаемую высоту - это 550 километров.

Кстати, впервые SpaceX отправила на орбиту спутник со специальным козырьком. Он разворачивается таким образом, чтобы на его отражающие поверхности не попадал солнечный свет.

Программу Starlink в космической компании Илона Маска начали, чтобы обеспечить планету высокоскоростным интернетом. В ближайшие несколько лет миллиардер собирается отправить на орбиту приблизительно 12 тысяч подобных спутников. Первые из них в космос отправились весной и осенью прошлого года.

Напомним, что 30 мая на МКС успешно отправились два астронавта NASA на космическом корабле SpaceX. Это впервые в истории космонавты пилотировали частный аппарат. Правда, запустить его в космос удалось не с первого раза. И все из-за погоды. Кстати, чтобы погода не помешала вашим планам, прогноз можно посмотреть здесь.

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