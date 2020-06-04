За неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали

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Антон Корнилов
За последнюю неделю в ходе массовых протестов и беспорядков
в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда зафиксировано 279
атак на свободу слова. Об этом сообщили в U.S. Press Freedom Tracker в
социальной сети Twitter.
В ходе протестов в США на журналистов совершили как минимум
180 нападений, из них 149 — со стороны американских полицейских. При этом 45
сотрудников средств массовой информации арестованы. Также 40 раз за последнюю
неделю журналистам и операторам ломали оборудование для съемок.
Среди прочего на журналистов совершены 67 физических
нападений, из которых 42 — со стороны американских полицейских. 40 раз против
сотрудников средств массовой информации применяли слезоточивый газ, а 23 раза —
перцовый газ. Еще 69 раз против журналистов и сотрудников медиа применяли
резиновые пули.
Массовые акции протеста в США продолжаются с 26 мая после
убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Офицер полиции более 8
минут держал колено на шее задержанного, после чего последний умер. Протесты
сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный
производитель конструкторов Lego отказался от рекламы с полицейскими из-за протестов в США.
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