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Главная Новости Мир США За неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали
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За неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали

Во время протестов в США пострадали много журналистов

сегодня, 22:45
Автор:

Антон Корнилов
За неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали

За последнюю неделю в ходе массовых протестов и беспорядков в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда зафиксировано 279 атак на свободу слова. Об этом сообщили в U.S. Press Freedom Tracker в социальной сети Twitter.

В ходе протестов в США на журналистов совершили как минимум 180 нападений, из них 149 — со стороны американских полицейских. При этом 45 сотрудников средств массовой информации арестованы. Также 40 раз за последнюю неделю журналистам и операторам ломали оборудование для съемок.

Среди прочего на журналистов совершены 67 физических нападений, из которых 42 — со стороны американских полицейских. 40 раз против сотрудников средств массовой информации применяли слезоточивый газ, а 23 раза — перцовый газ. Еще 69 раз против журналистов и сотрудников медиа применяли резиновые пули.

Массовые акции протеста в США продолжаются с 26 мая после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Офицер полиции более 8 минут держал колено на шее задержанного, после чего последний умер. Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный производитель конструкторов Lego отказался от рекламы с полицейскими из-за протестов в США.


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Источник: https://twitter.com/uspresstracker/status/1268540194711535616
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