Иран призвал Трампа вернуться к ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть отказ Вашингтона от соглашения с Тегераном по поводу ядерной сделки. Об этом сообщили в издании Reuters.

В четверг, 4 июня, Иран вернул в США ветерана военно-воздушных сил Майкла Уайта в рамках обмена, который позволяет ирано-американскому врачу Маджиду Тахери посетить Иран. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter поблагодарил Иран и заявил, что это показывает, что сделка возможна.

"Мы осуществили гуманитарный обмен, несмотря на усилия ваших подчиненных. У нас с вами было соглашение, когда вы вступили на пост. Ваши советники, большинство из которых уже уволены, сделали тупую ставку. В ваших руках исправление ситуации", — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

США вышли из соглашения об ограничении ядерной программы Ирана в 2018 году и применили в адрес Ирана санкции.

Как сообщал портал "Комментарии", за неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали.

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