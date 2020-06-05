Иран призвал Трампа вернуться к ядерной сделке

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Антон Корнилов
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предложил
президенту США Дональду Трампу пересмотреть отказ Вашингтона от соглашения с
Тегераном по поводу ядерной сделки. Об этом сообщили в издании Reuters.
В четверг, 4 июня, Иран вернул в США ветерана
военно-воздушных сил Майкла Уайта в рамках обмена, который позволяет
ирано-американскому врачу Маджиду Тахери посетить Иран. Президент США Дональд
Трамп в своем аккаунте в Twitter поблагодарил Иран и заявил, что это показывает, что сделка
возможна.
"Мы осуществили гуманитарный обмен, несмотря на усилия ваших
подчиненных. У нас с вами было соглашение, когда вы вступили на пост. Ваши
советники, большинство из которых уже уволены, сделали тупую ставку. В ваших
руках исправление ситуации", — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана
Джавад Зариф.
США вышли из соглашения об ограничении ядерной программы
Ирана в 2018 году и применили в адрес Ирана санкции.
Как сообщал портал "Комментарии", за неделю протестов в США
на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали.
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