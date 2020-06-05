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Главная Новости Мир США Мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter
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Мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter

Мэр Вашингтона написал лозунг BlackLivesMatter огромными желтыми буквами прямо на проезжей части

сегодня, 23:00
Автор:

Антон Корнилов
Мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в эту пятницу переименовал улицу перед Белым домом в "Black Lives Matter Plaza", а также написал этот лозунг большими желтыми буквами прямо на проезжей части. Об этом сообщает Reuters.

Эти действия мэра сочли явным упреком милитаристского ответа президента США Дональда Трампа на протесты в стране против жестокости полиции в отношении темнокожих. Боузер и Трамп расходятся во мнениях по поводу использования президентом федеральных правоохранительных органов и военной полиции для разгона протестов.

Знак улицы, которую переименовали, также установили возле Епископальной церкви, куда Трамп ходил, чтобы сделать фотографию с библией в руках. Лозунг на проезжей части рисовала группа людей разных рас и возрастов.

Сам Трамп в это время все еще советует губернаторам штатов вызывать Национальную гвардию. Во время сегодняшнего выступления в Белом доме он заявил, что власти штатов должны доминировать на улицах и они не могут позволить происходить тому, что происходит на текущий момент.

Как сообщал портал "Комментарии", за неделю протестов в США на журналистов нападали 180 раз. 45 сотрудников СМИ арестовали.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-protest-police/washington-emblazons-defiant-black-lives-matter-sign-near-white-house-idUSKBN23C1A7
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