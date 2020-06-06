Президентские выборы в США: Байден официально победил на праймериз Демократической партии

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Татьяна Веремеева
Бывший вице-президент США Джо Байден победил в праймериз Демократической
партии и стал официальным кандидатом на должность президента Соединенных
Штатов. Об этом пишет Reuters.
Для того, чтобы получить возможность участвовать в выборах, необходимо,
чтобы кандидата поддержали не менее 1991 делегата. После получения результатов
праймериз в семи штатах и округе Колумбия, остаточно стало известно, что Байден
составит конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу на выборах в
ноябре нынешнего года.
Этот результат был формальностью после того, как Байден стал предполагаемым
кандидатом, когда его главный соперник, сенатор Вермонта Берни Сандерс, покинул
гонку в апреле.
Изначально в предвыборной гонке в США участвовали более 20 кандидатов на
должность главы государства. Постепенно претенденты отсеивались, так как их
шансы становились все меньше. В то же время Байден не торопился с запуском
своей кампании. Свою первую победу на праймериз он одержал в конце февраля в
Южной Каролине.
После этого некоторые другие кандидаты, рассматриваемые как центристские
или умеренные, выбыли до голосования в супер-вторник, 3 марта. Именно тогда
отсеялась большая часть кандидатов.
Ранее "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США и
экс-вице-президент Джо Байден вновь отметился своим резким
высказыванием в адрес действующего президента Дональда Трампа. Он подверг
суровой критике Трампа за отказ от ношения защитной маски на публичных
мероприятиях.
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