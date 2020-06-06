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Главная Новости Мир США Президентские выборы в США: Байден официально победил на праймериз Демократической партии
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Президентские выборы в США: Байден официально победил на праймериз Демократической партии

Вчера вечером окончательно стало известно, что конкуренцию Дональду Трампу в ноябре составит Джо Байден

сегодня, 11:33
Автор:

Татьяна Веремеева
Президентские выборы в США: Байден официально победил на праймериз Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден победил в праймериз Демократической партии и стал официальным кандидатом на должность президента Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters.

Для того, чтобы получить возможность участвовать в выборах, необходимо, чтобы кандидата поддержали не менее 1991 делегата. После получения результатов праймериз в семи штатах и округе Колумбия, остаточно стало известно, что Байден составит конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу на выборах в ноябре нынешнего года.

Этот результат был формальностью после того, как Байден стал предполагаемым кандидатом, когда его главный соперник, сенатор Вермонта Берни Сандерс, покинул гонку в апреле.

Изначально в предвыборной гонке в США участвовали более 20 кандидатов на должность главы государства. Постепенно претенденты отсеивались, так как их шансы становились все меньше. В то же время Байден не торопился с запуском своей кампании. Свою первую победу на праймериз он одержал в конце февраля в Южной Каролине.

После этого некоторые другие кандидаты, рассматриваемые как центристские или умеренные, выбыли до голосования в супер-вторник, 3 марта. Именно тогда отсеялась большая часть кандидатов.

Ранее "Комментарии" писали, что кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден вновь отметился своим резким высказыванием в адрес действующего президента Дональда Трампа. Он подверг суровой критике Трампа за отказ от ношения защитной маски на публичных мероприятиях. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-election/biden-wins-enough-delegates-to-clinch-u-s-democratic-nomination-idUSKBN23D05X
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