Антирейтинг олигархов: кто из них опасен для Украины больше всего

Согласно данным Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, 50,9% наших сограждан уверены, что главным тормозом в развитии страны являются олигархи. При этом лишь 2,8% украинцев относятся к ним положительно и считают их не тормозом, а, наоборот, двигателем прогресса.



Но цивилизованное общество не приемлет коллективной ответственности – надо точно определить, кто же вредит стране больше всего. "Олигархи" – это собирательный образ, однако есть вполне реальные и известные всем персоналии, которых мы можем так назвать. Это представители крупного капитала, которые вмешиваются в политику. Кто-то более активно, кто-то менее, но без этого миллиардером в нашей стране не стать.

Рейтинг миллиардеров уже сделал за нас американский журнал Forbes, чьи специалисты долго искали и оценивали активы украинских олигархов. Нам осталось предоставить нашим читателям возможность выбрать среди них одного. Того, кто по вашему мнению, оказывает наибольшее пагубное влияние на политику и экономику Украины.

Определить самого опасного олигарха страны просто - переходите по ссылке и голосуйте. По итогам голосования портал "Комментарии" подготовит материал, в котором проанализирует, почему каждый из участников занял то или иное место в антирейтинге.





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