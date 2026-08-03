Что предлагают современные телевизоры Samsung для домашнего просмотра

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Недилько Ксения
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Сегодня телевизор Samsung стоит от нескольких тысяч до более полусотни тысяч гривен. За этой разницей стоят разные матрицы, частоты и технологии обработки изображения, в которых легко запутаться. Разберем, какие характеристики действительно меняют впечатления от просмотра, а какие остаются приятным дополнением.
Рабочий телевизор редко меняют ради новых портов или приложений — поводом становится само изображение, когда оно начинает казаться устаревшим. Разница бросается в глаза сразу: формат 4K дает в четыре раза больше пикселей, чем Full HD, поэтому лица выглядят живыми, титры четкие даже на 65 дюймах, а глубокий контраст не дает ночным сценам слиться в серое пятно. Поэтому качество изображения и остается главным мотивом обновления — это изменение, ощутимое с первых минут у экрана.
Каждый телевизор Samsung на allo.ua — уникален благодаря набору оптимальных для своего класса характеристик, и именно матрица больше всего отличает их по качеству изображения. Специалисты Алло отмечают, что эта разница наиболее заметна при просмотре спортивных передач и динамичного кино: быстрое движение сразу покажет, что подходит пользователю лучше всего.
Названия технологий на ценниках сбивают с толку, хотя за ними стоит простая логика — разные способы создания света и цвета.
Базовая Crystal UHD работает на обычной LED-подсветке: за жидкокристаллической матрицей светится сплошной слой диодов, поэтому картинка четкая в повседневных условиях, но в темных сценах подсветка пробивается сквозь черный цвет, и он сереет. QLED добавляет поверх матрицы слой квантовых точек — нанокристаллов, которые при подсветке дают более чистый и насыщенный цвет, поэтому изображение остается сочным даже в светлой комнате.
Neo QLED меняет саму подсветку: вместо нескольких десятков обычных диодов устанавливает тысячи миниатюрных Mini LED, а технология Quantum Matrix управляет ими по сотням независимых зон и гасит свет под темными участками кадра. Отсюда и получается глубокий черный без серого налета, а яркие объекты не засвечивают соседний фон. На вершине — OLED серий S90F и S95F, где подсветки нет вовсе: каждый пиксель светится сам и полностью гаснет до черного, обеспечивая абсолютный черный цвет и практически бесконечный контраст.
Доплачивать за более дорогую матрицу стоит не всегда. Специалисты Алло советуют оценить освещение: для светлой гостиной разумнее выбрать яркий Neo QLED, для затемненного кинотеатра — OLED с идеальным черным. По ценам Crystal UHD стартует от 17 тысяч гривен, Neo QLED — в пределах 35–80 тысяч, топовые OLED превышают сотню.
Если фильм на новом телевизоре выглядит более объемным, чем обычно, чаще всего за этим стоит HDR — он расширяет диапазон яркости между темными и светлыми участками кадра, поэтому закат сияет, а детали в тенях не исчезают.
Samsung делает ставку на формат HDR10+ с динамическими метаданными, которые подстраивают яркость покадрово. Конкурирующий Dolby Vision бренд не использует, однако дома разница незаметна. Сильнее всего эффект заметен на 4K-контенте стриминговых сервисов и на ярких Neo QLED и OLED — базовые панели передают лишь часть заложенного потенциала.
Отдельная приставка или кабельное телевидение все чаще остаются без дела, ведь телевизора достаточно для большинства сценариев. На платформе Tizen работают все ключевые сервисы: YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, а также украинские MEGOGO, Sweet.tv и Киевстар ТВ (к которым бренд добавляет программу "Сделано для Украины" — полугодовой бесплатный доступ при покупке телевизора). А Samsung TV Plus добавляет более 300 бесплатных каналов без подписки. Так телевизор становится самодостаточным хабом: фильмы, спорт и облачные игры — с одного пульта.
Даже самая лучшая матрица портит впечатление, если меню тормозит, а приложения загружаются по несколько секунд. С интерфейсом зритель взаимодействует при каждом включении, поэтому быстродействие не менее важно, чем картинка. Отвечает за него процессор.
Флагманские модели Neo QLED и OLED работают на чипах NQ4 AI Gen3, средний сегмент — на Gen2, базовые Crystal UHD — на более простом Crystal Processor 4K. На мощном чипе приложения открываются мгновенно, а Tizen 9.0 добавляет быстрое меню переключения между источниками. Специалисты Алло отмечают, что покупатели нередко недооценивают этот момент, а потом именно медленное меню раздражает больше всего в бюджетных моделях.
Консоль нового поколения или мощный ПК раскрывают весь свой потенциал только на телевизоре с высокой частотой смены кадров. Для игроков важны плавность движения, низкая задержка сигнала и корректные игровые режимы — современные Neo QLED и OLED удовлетворяют всем трем требованиям.
Частота обновления в сериях QN70F и QN80F достигает 144 Гц, флагманские QN90F и OLED S95F разгоняются до 165 Гц, поэтому динамичные сцены отображаются без размытия. Четыре порта HDMI 2.1 поддерживают 4K при 120 кадрах, поэтому PlayStation 5 и Xbox Series X работают на полную мощность, а VRR и ALLM включают игровой режим с пониженной задержкой. А когда консоли нет, на помощь приходит Gaming Hub: облачные сервисы Xbox Game Pass и GeForce Now запускаются прямо на телевизоре.
Тонкий корпус почти не оставляет места для больших динамиков, поэтому к штатному звуку относятся скептически. Однако цифровая обработка частично это компенсирует: Object Tracking Sound направляет звук вслед за объектом на экране, а Dolby Atmos добавляет ощущение пространства. Для новостей и сериалов в комнате площадью до 20 квадратных метров этого достаточно.
Внешняя акустика оправдана для большого пространства или фильмов с насыщенным звуком. Удобное решение — Q-Symphony: фирменный саундбар не заглушает встроенные динамики, а звучит вместе с ними как единая система. В Алло советуют не покупать саундбар вслепую вместе с телевизором, а сначала послушать штатную акустику дома.
Телевизор редко работает отдельно от других устройств. Фото или видео с телефона попадают на большой экран за несколько касаний, а владельцы Galaxy пользуются Tap View — достаточно коснуться панели смартфоном.
Приложение SmartThings превращает телевизор в центр умного дома: через встроенный хаб панель видит кондиционер, пылесос или освещение и управляет ими с экрана. Голосовой помощник Bixby понимает фразы вроде "найди комедию" или "выключи свет", а тем, кто пользуется техникой Samsung, единая экосистема экономит немало повседневных действий.
Среди десятков строк в спецификации для повседневного просмотра реально работают несколько ключевых функций:
Самая частая ошибка — выбор диагонали вслепую: в тесной комнате слишком большой экран заставляет бегать глазами, а в просторном зале 43 дюйма теряются, поэтому ориентир прост — чем больше диагональ, тем дальше от дивана. Наряду с этим легко не учесть разъемы для своей техники: когда к телевизору подключают приставку, консоль и саундбар, четыре порта HDMI исчезают быстрее, чем кажется.
Другая оплошность сугубо бытовая — не измерить место: панель не влезает в нишу или кронштейн не совпадает с креплениями сзади. Сюда же относится глянцевый экран напротив окна, который днем превращается в зеркало.
Универсального "лучшего" телевизора не существует — есть модель под конкретную комнату и привычки семьи. Поэтому в Алло рекомендуют ориентироваться на то, что и где будут смотреть чаще всего.
По наблюдениям команды Алло, самые удачные покупки делают те, кто сначала определяет основной сценарий использования, а затем подбирает серию и диагональ.
Современные телевизоры Samsung сочетают качественное изображение на Neo QLED и OLED, быструю платформу Tizen и удобное управление умным домом. Ценность каждой возможности раскрывается в конкретном сценарии просмотра.
Поэтому при выборе важны не только технические характеристики, но и личные привычки — размер комнаты, освещение, любимый контент. Сравнить модели и цены удобно на маркетплейсе инновационных товаров Алло, с доставкой на дом, на почту или в магазин в более чем сотне городов Украины. К тому же две программы лояльности — корпоративная "Алло Гроші" и коалиционная "Фішка" — действуют одновременно и позволяют экономить. "Відкрий Алло — закрий питання" с главным экраном в доме.
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