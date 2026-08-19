Что выгодно покупать в США в 2026 году: товары, на которых можно сэкономить

Что выгодно покупать у США в 2026 году

Американские интернет-магазины привлекают не только большим ассортиментом, но и регулярными распродажами. Однако заказывать из США выгодно далеко не каждый товар. Перед покупкой важно учитывать цену, вес, размеры упаковки, международную перевозку и возможные дополнительные расходы.

Рассмотрим категории, в которых разница между ценами в США и Украине часто делает покупку особенно интересной.

Электроника и гаджеты

Смартфоны, ноутбуки, наушники, смарт-часы, фотоаппараты и компьютерные комплектующие остаются одними из самых популярных покупок.

Искать электронику можно на Amazon, Best Buy, Walmart, B&H и официальных сайтах производителей. Особенно интересные предложения появляются после выхода новых моделей, когда предыдущие поколения заметно дешевеют.

Перед заказом следует проверить гарантию, напряжение питания, тип вилки и правила перевозки устройств с аккумуляторами.

Брендовая обувь

Nike, New Balance, Adidas, Timberland, Columbia и другие марки регулярно устраивают распродажи в американских интернет-магазинах.

Особенно выгодными могут быть модели прошлых коллекций и сезонные скидки. Перед покупкой важно свериться с таблицей размеров конкретного производителя: американская маркировка отличается от европейской.

Также стоит учитывать вес обувной коробки и ее размеры.

Одежда

Levi’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, The North Face и другие бренды часто предлагают в США более широкий ассортимент.

Наибольшие скидки обычно появляются во время сезонных распродаж, Black Friday, Cyber Monday и clearance sale.

Одежда относительно легкая, поэтому несколько вещей удобно покупать одновременно и объединять перед международной отправкой.

Детские товары

Carter’s, OshKosh, Gap, Old Navy и крупные маркетплейсы предлагают большой выбор детской одежды, обуви и аксессуаров.

Часто товары продаются комплектами, что делает покупку выгоднее. Для семьи можно заказать сразу несколько вещей и объединить их в одну посылку.

Косметика

В США представлен широкий выбор косметики и средств ухода. Покупателей интересуют Sephora, Ulta Beauty, Amazon и официальные сайты брендов.

Но перед заказом стоит проверить правила перевозки: парфюмерия, аэрозоли и некоторые жидкости могут иметь ограничения для авиадоставки.

Инструменты и автозапчасти

Американский рынок интересен также инструментами DeWalt, Milwaukee, Makita и запчастями для автомобилей.

Для тяжелых товаров особенно важно заранее рассчитать стоимость перевозки. Иногда авиа подходит для небольшого инструмента, а тяжелые заказы выгоднее отправлять морем.

При покупке автозапчастей обязательно проверяйте номер детали и совместимость с конкретной моделью автомобиля.

Как понять, действительно ли покупка выгодна

Сравнивать нужно не только цену товара в магазине.

Формула выглядит примерно так:

цена товара + доставка по США + международная перевозка + возможные дополнительные расходы.

Если вещь стоит в США $100, а в Украине $115, после доставки экономия может исчезнуть. Но если во время распродажи американская цена составляет $100 против $170–180 в Украине, покупка может остаться выгодной.

Как сэкономить на международной доставке

Если товары заказаны в нескольких магазинах, их можно сначала отправить на один американский склад, а затем объединить в одну международную посылку.

Такая доставка покупок из США через Dnipro LLC позволяет получать заказы из разных интернет-магазинов на американский склад и организовывать их отправку в Украину.

Перед оформлением стоит проверить тарифы, сроки, условия консолидации и ограничения для конкретной категории товаров.

Когда лучше покупать

Наиболее известные периоды распродаж в США — Black Friday и Cyber Monday, но хорошие скидки появляются и в другое время: Memorial Day, Labor Day, Back to School, Prime Day и во время сезонных распродаж.

Поэтому, если покупка не срочная, полезно некоторое время следить за ценой.

Вывод

Особенно интересными для заказа из США могут быть электроника, брендовая одежда и обувь, детские товары, косметика, инструменты и автозапчасти.

Главное правило — сравнивать не ценник на американском сайте, а итоговую стоимость после доставки. Именно такой подход позволяет понять, где покупка действительно дает экономию.