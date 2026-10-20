Деньги вне банка: как устроен рынок небанковского кредитования бизнеса

Иллюстративное фото

Небанковское кредитование бизнеса в Украине уже не является маргинальной альтернативой банкам. Финансовые компании кредитуют предприятия, финансируют отдельные сделки, работают с факторингом и лизингом. В IV квартале 2025 года объем новых кредитов бизнеса, выданных финансовыми компаниями, вырос на 62% год к году, а общий кредитный портфель финкомпаний – на 41%.

Рост рынка означает больше предложений, которые бизнесу нужно уметь сравнивать. В торговом финансировании средства привязываются к конкретной операции: закупке, поставщику, товару, сроку оборота и ожидаемой оплате от покупателя. Наличие лицензии НБУ подтверждает право компании предоставлять финансовую услугу, но не отвечает на главные вопросы заемщика: сколько будут реально стоить деньги, когда кредитор может потребовать досрочного погашения и что произойдет в случае просрочки.

Как регулируется небанковское кредитование бизнеса в Украине

В 2025 году финансовые компании впервые с начала полномасштабного вторжения превысили довоенный уровень 2021 по годовому объему предоставленных финансовых услуг. Быстрее всего росли кредитование и факторинг.

В то же время участников стало меньше: на 1 апреля 2026 года в Украине работало 399 финансовых компаний, тогда как на момент реформы "сплит" в 2020 году их было около 980. Часть компаний вышла с рынка добровольно, часть потеряла право работать из-за невыполнения требований регулятора.

Кто имеет право кредитовать бизнес

Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" определяет кредит как средства, которые поставщик финансовых услуг передает заемщику на определенный срок, на условиях возврата и с уплатой процентов. Финансовое учреждение работает на основании соответствующей лицензии, а право на деятельность подтверждается записью в реестре.

Проверять нужно не только факт существования компании в реестре, но и объем ее авторизации: одна компания может иметь право на кредитование, факторинг и лизинг, другая только на часть этих услуг. НБУ рекомендует пользоваться Комплексной информационной системой , где можно проверить учреждение и его лицензии.

Что изменилось после перехода рынка под надзор НБУ

Новый этап регулирования начался 1 января 2024, когда заработал этот закон и пакет нормативных актов НБУ . Для финансовых компаний детализировали требования к авторизации, капиталу, управлению рисками, внутреннему контролю, корпоративному управлению и отчетности.

Для заемщика это важно, но границы такой защиты следует понимать правильно: лицензия отвечает на вопрос, имеет ли компания право предоставлять услугу, но не гарантирует выгодную ставку, приемлемые штрафы или безопасную структуру договора.

Лицензия необходима, но она не гарантирует выгодных условий

Лицензированная компания также может предлагать более дорогое финансирование, требовать обеспечения, устанавливать штрафы за нарушение графика или предусматривать досрочное взыскание долга в случаях, прописанных в договоре.

Какие альтернативы банковскому кредиту имеет бизнес

Небанковский кредит — всего один из возможных инструментов. В зависимости от потребности, бизнес может рассматривать банковский кредит, кредитную линию, факторинг, финансовый лизинг, торговое финансирование, отсрочку платежа от поставщика или грантовые и донорские программы.

Банковское финансирование обычно уместно для более длинных сроков и понятной кредитной истории. Факторинг полезен, когда бизнес ждет оплаты от покупателя. Лизинг чаще используется для оборудования или транспорта. Торговое финансирование под конкретную сделку целесообразно тогда, когда средства требуются для закупки, поставки или контракта, а возврат должен быть привязан к обороту товара или платежу от покупателя.

По такой логике работают и специализированные продукты для импортеров, в частности, финансирование от Done: средства привязываются к конкретной импортной операции — закупке товара, сроку поставки, ожидаемой продаже и моменту оплаты от покупателя.

Правильный вопрос для предпринимателя — не какой инструмент универсально лучший, а соответствующий сроку сделки, маржи, уровню риска, обеспечению и скорости, с которой нужны средства. Если финансирование берется под поставку, нужно считать весь цикл: когда нужно оплатить поставщика, когда товар будет доступен для продажи, когда покупатель перечислит денежные средства и останется ли маржа после затрат на финансирование.

В договоре таких продуктов следует смотреть не только на ставку или комиссию, но и то, как описаны товар, поставщик, сроки поставки, порядок оплаты, обеспечения, ответственность за задержки и условия досрочного возврата средств.

Сколько на самом деле стоит небанковский кредит

Одна из самых распространенных ошибок – сравнивать кредиты только по ставке. Условные 2% в месяц — это не то же, что 2% годовых: без учета комиссий это примерно 24% в год, а при ежемесячной капитализации около 26,8%. Для бизнеса важнее считать общую сумму всех платежей кредитору за весь срок использования финансированием и соотносить ее с маржей сделки.

На что смотреть в договоре небанковского кредитования

До подписания следует проверить пять пунктов:

Комиссии. Разовые или регулярные платежи могут существенно изменить эффективную стоимость финансирования.

Обеспечение. Даже в беззалоговом продукте могут быть поручительство владельца, уступка прав требования, контроль над товаром или другие механизмы защиты кредитора.

Досрочное требование. Договор может предусматривать ситуацию, когда кредитор вправе потребовать возврата всей суммы раньше срока.

Просрочка. Следует отдельно проверить пеню, штрафы, повышенную ставку и порядок их одновременного применения.

События дефолта. Для бизнеса критично, может ли кредитор требовать всю сумму долга из-за смены собственника, ухудшения финансовых показателей, проблемы с другими кредиторами или нарушения нефинансового условия договора.

Как проверить финансовую компанию

Имеет ли компания действующий статус;

Не остановлена ли ее лицензия;

Имеет ли она право именно на кредитование;

Совпадает ли код ЕГРПОУ и юридическое название с договором;

Применял ли к компании НБУ существенные меры влияния.

Что говорят участники рынка и юристы

Для небанковских кредиторов одно из преимуществ модели – возможность оценивать не только финансовое состояние заемщика, но и конкретную бизнес-операцию: поставщика, товар, покупателя, срок оплаты, маржу и риск неплатежа.

"Финансирование цепей поставки рассматривается в связи с товаром, сроком оборота, маржей и риском неплатежа, а не только как ссуда на общие потребности бизнеса", — отмечают в Done

Более быстрый доступ к капиталу не делает финансирование автоматически целесообразным. Бизнесу нужно оценить полную стоимость средств, срок использования и запас маржи: если финансирование съедает прибыльность сделки или создает новый кассовый разрыв, от него лучше отказаться.

Юридическая сторона не менее важна. В KPMG Law Ukraine, анализируя новые правила для факторинговых операций, отмечают, что изменения регулирования требуют пересмотра не только внутренних процедур, но и структуры транзакций и договорной документации. Для бизнеса это значит: оценивать нужно не только ставку, но и порядок выполнения обязательств, обеспечение, условия досрочного требования и последствия нарушения договора.

Рынок небанковского кредитования становится больше по объему и более формализованным. Но для заемщика базовый принцип не меняется: скорость получения денег не должна заменять расчет полной их стоимости и юридический анализ договора.

Для бизнеса решение о финансировании сводится к двум вопросам: какие обязательства и риски возникают после подписания договора и заработает ли операция больше, чем будет стоить привлеченный капитал.