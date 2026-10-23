Форум TAX & BUSINESS TALKS - 2026 A2B FORUM: как бизнесу оградить себя от налоговых рисков

Форум TAX & BUSINESS TALKS. Фото из открытых источников

Ассоциация адвокатов Украины 13 ноября проведет форум TAX & BUSINESS TALKS – 2026 A2B FORUM – профессиональная площадка для диалога о налоговой безопасности, защите предпринимательства и эффективном взаимодействии бизнеса и государства в условиях войны.

В условиях полномасштабной войны украинский бизнес – это не только рабочие места, налоги и инвестиции. Это основа экономической устойчивости страны, ресурс ее обороны, поддержки общин и будущего восстановления. Именно поэтому защита предпринимательства от чрезмерных рисков, правовая определенность и конструктивный диалог с государством приобретают особое значение.

Сильная экономика невозможна без сильного бизнеса. А сильный бизнес нуждается в понятных правилах, эффективной защите и предполагаемых отношениях с государством.

Как сделать налоговый контроль действенным, а не разрушительным для предпринимательства?

Как обеспечить баланс между интересами государства и правами налогоплательщиков?

Как защитить компанию от необоснованных доначислений, блокирования налоговых накладных и рисков, которые могут привести к уголовному преследованию руководителей и аресту активов?

Эти вопросы нуждаются не только в профессиональных ответах, но и в открытом диалоге между теми, кто формирует правила, применяет их и ежедневно работает в реальном секторе экономики.

Форум TAX&BUSINESS TALKS 2026 станет площадкой для такого диалога, объединив адвокатское сообщество, представителей бизнеса и представителей государственной власти. Ведь эффективная налоговая система и защищенное предпринимательство – это общая ответственность государства и бизнеса. Их взаимодействие должно основываться на законности, доверии, прозрачных правилах и понимании экономических последствий каждого решения.

От налоговых рисков к реальным инструментам защиты

В центре внимания форума практические вызовы, с которыми сталкиваются украинские компании и их юридические советники:

Налоговые риски и международный налоговый контроль: риск-профили плательщиков, CRS и международный обмен налоговой информацией, контролируемые иностранные компании (КИК), трансфертное ценообразование, налоговое резидентство и двойное налогообложение.

Налоговые проверки и споры по ГНС: алгоритмы действий при проверках, ответы на запросы контролирующих органов, обжалование налоговых уведомлений-решений, доказывание в налоговых спорах и риски, связанные с контрагентами.

Налоговые претензии и уголовно-правовые последствия: производство по статье 212 УК Украины, использование материалов налоговых проверок в уголовном процессе, обыски, временный доступ к документам, арест счетов и активов, защита компаний и должностных лиц.

Это вопросы, от которых зависит финансовая стабильность предприятий, непрерывность их работы и уверенность в возможности вести бизнес в Украине.

Для кого этот форум?

Для представителей бизнеса – владельцев компаний, CEO, финансовых директоров, главных бухгалтеров и руководителей юридических департаментов, стремящихся заблаговременно оценивать налоговые риски, защищать активы и принимать решения на основе актуальной правовой практики.

Для адвокатов и налоговых консультантов – специалистов, сопровождающих налоговые проверки, оспаривают решения ГНС, защищают бизнес в сложных спорах и работают на пересечении налогового и уголовного права.

Участие в форуме – возможность не просто следить за изменениями, а лучше понимать, как они влияют на бизнес, какие инструменты защиты доступны сегодня и как выстраивать эффективную правовую стратегию.

Когда на кону – финансовая стабильность компании, цена неосведомленности может быть слишком высокой.

TAX & BUSINESS TALKS – возможность получить актуальные знания, услышать разные профессиональные позиции и приобщиться к разговору о том, как защищать бизнес, не ослабляя экономику страны.

Приглашаем адвокатов, бизнес-сообщество и всех, кто работает с налоговыми вопросами, присоединиться к профессиональному диалогу.

TAX & BUSINESS TALKS — 2026 A2B FORUM

Дата: 13 ноября 2026 года

Время: 09:00–18:00

Формат: офлайн и онлайн

Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

Программа, детали участия и регистрация по ссылке.

Не оставляйте налоговые риски в момент, когда они уже влияют на работу компании. Присоединяйтесь к TAX & BUSINESS TALKS 2026 — форуму о практических инструментах защиты бизнеса и общей ответственности за экономическое будущее Украины.