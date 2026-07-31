Когда можно бриться после лазерной эпиляции?

Лазерная эпиляция. Фото: из открытых источников

Сеть салонов лазерной эпиляции LaserVille за многие годы работы с клиентами собрала ряд наиболее распространенных вопросов.

Одни из самых популярных – как ухаживать за кожей после лазерной эпиляции и как удалять нежелательные волосы между процедурами.

После процедуры кожа может немного покраснеть, стать более чувствительной или реагировать на прикосновения. Это естественная временная реакция, поэтому сразу проходить бритвой по обработанной зоне не стоит. Сначала нужно дать коже успокоиться.

Один из самых частых вопросов — можно ли бриться после лазерной эпиляции. Так, бритье разрешено и считается подходящим способом удаления волос между сеансами. Бритва срезает волоски над поверхностью кожи, но не затрагивает фолликул, на который должен воздействовать лазер во время следующей процедуры.

Через сколько можно бриться после лазерной эпиляции

Если нет выраженного покраснения, жжения или раздражения, пользоваться бритвой можно через 24–48 часов. При повышенной чувствительности лучше подождать до полного обновления кожи – иногда для этого требуется около трех дней.

Итак, ответ на вопрос, через сколько после лазерной эпиляции можно бриться, зависит от индивидуальной реакции кожи. Ориентироваться нужно не только на время, но и на ее состояние. Если участок остается болезненным, горячим или раздраженным, бритье следует отложить.

Как правильно брить обработанную зону

Используйте чистую и острую бритву. Нанесите гель без спирта и агрессивных ароматизаторов. Не жмите на кожу и двигайтесь по направлению роста волос. После бритья нанесите успокаивающее увлажняющее средство. Не обрабатывайте раздраженную кожу скрабами и кислотами.

Какие способы удаления волос запрещены

Во время курса нельзя воспользоваться воском, сахарной пастой, эпилятором или пинцетом. Эти методы вырывают волосы вместе с корнем, поэтому лазеру будет сложнее воздействовать на фолликулы во время следующего сеанса. Поэтому на вопрос, можно брить волосы после лазерной эпиляции, ответ положительный, а вот выдергивать его не рекомендуется.

Если раздражение долго не проходит или появляются болезненные участки, следует обратиться к специалисту и получить индивидуальные рекомендации.

Безупречная кожа с LaserVille

Безупречная кожа – это не только гладкость, но и чувство комфорта и уверенности каждый день. LaserVille процедуры лазерной эпиляции проводят с учетом фототипа кожи, особенностей волос и чувствительности каждой зоны. Современное оборудование и индивидуально подобранные параметры помогают постепенно уменьшить количество нежелательных волос, сделать его тоньше и замедлить дальнейший рост. Прохождение полного курса и соблюдение рекомендаций специалиста позволяют надолго сохранить ухоженный вид кожи без постоянного бритья, раздражения и вросших волос.

Статья составлена на основе материала " Когда можно бриться после лазерной эпиляции " от специалистов LaserVille.