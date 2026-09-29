Легкие деньги могут дорого стоить: как не стать дропом

Как не стать дропом

Мошенники постоянно ищут новые способы получать и скрывать незаконно полученные средства. Один из распространенных вариантов — привлечение к схемам так называемых дропов, или "денежных ил".

Дроп — это человек, который за вознаграждение позволяет использовать свою банковскую карту или счет для получения, снятия или последующего перевода чужих средств. Часто человеку может сказать, что это обычная подработка: нужно только принимать платежи и перечислять их дальше, оставляя себе определенный процент.

Особенно опасны такие предложения для молодежи. В соцсетях и мессенджерах можно встретить объявление о "легком заработке без опыта", где обещают несколько тысяч гривен только при использовании банковской карты. На первый взгляд, такая работа может казаться безопасной, однако человек не знает, откуда на его счет поступают деньги.

Например, мошенники могут обмануть другого человека, получить от него средства, а затем использовать счет дропа для дальнейшего перемещения. В результате именно владелец счета может оказаться в центре внимания из-за подозрительных финансовых операций.

Поэтому предложения типа "нужная карта для приема платежей", "получай деньги и переводи дальше", "зарабатывай на переводах" или "дадим процент за использование счета" должны насторожить.

Не передавайте посторонним свою банковскую карту, реквизиты, пароли или доступ к онлайн-банкингу. Также не соглашайтесь получать на свой счет средства от незнакомых людей и перечислять их дальше вознаграждения.

Если вы уже согласились на это предложение, передали данные карты или заметили непонятные операции, не продолжайте переводы. Скорее обратитесь в свой банк и сообщите о ситуации Киберполиции.

Также, родителям следует поговорить с детьми о подобных предложениях. Объясните, что "легкие деньги" за использование банковской карты могут являться частью преступной схемы, даже если сам ребенок не знает, кто и откуда переводит средства.

Больше информации об актуальных мошеннических схемах и способах защиты можно найти на портале "Кибер Брама".

Не разрешайте использовать свой счет в чужих схемах. Легкий заработок может обернуться серьезными последствиями.