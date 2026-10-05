Мошенничество под видом перевозчиков: как распознать обман и не потерять деньги

Мошенничество под видом перевозчиков

Поиск перевозчика через социальные сети, мессенджеры и специализированные онлайн-платформы стал обычным делом. Через несколько минут можно найти поездку в другой город или за границу или договориться о доставке груза. Однако такой возможностью пользуются не только добросовестные перевозчики, но и мошенники.

Злоумышленники создают фейковые объявления и страницы, выдавая себя за частных перевозчиков или представителей логистических компаний. Для большего доверия используют фотографии реальных автобусов и грузовиков, логотипы известных компаний, чужие отзывы и другие скопированные материалы.

Как работает схема

Обычно все начинается с заманчивого объявления. Мошенники предлагают поездку по низкой цене или обещают быструю и недорогую перевозку груза.

После обращения клиента они стараются поскорее перейти к оплате. Могут сообщать, что осталось всего несколько мест, другие клиенты уже ожидают или для бронирования нужно срочно внести предоплату.

При организации грузовой перевозки могут потребовать полную оплату на банковскую карту или счет физического лица. После получения средств перевозчик перестает выходить на связь, а объявления или страница исчезают.

Иногда после первого платежа мошенники придумывают дополнительные расходы – страхование, оформление документов, таможенное оформление или другие несуществующие услуги.

Признаками возможного мошенничества могут быть:

• значительно более низкая цена по сравнению с другими предложениями;

• требование срочно внести предоплату;

• общение исключительно через мессенджер без возможности проверить перевозчика;

• недавно созданная страница или отсутствие истории деятельности;

• нежелание предоставить информацию о маршруте, транспортном средстве или условиях перевозки;

• появление новых платежей после предварительной договоренности.

Отдельно следует остерегаться ссылок для "бронирования" или оплаты. Мошенники могут использовать фишинговые сайты, имитирующие банковские или платежные сервисы и предназначенные для похищения данных карты.

Как не потерять деньги

Перед оплатой проверьте информацию о перевозчике через несколько независимых источников. Поищите название компании, номер телефона, отзывы клиентов и историю деятельности.

Не спешите переводить средства только на основании переписки в мессенджере. Если вас подгоняют с оплатой или уверяют, что предложение действует всего несколько часов, лучше сделать паузу и все проверить.

Не сообщайте сторонним реквизитам банковской карты, CVV-коду, паролям и одноразовым кодам подтверждения. Не переходите по сомнительным ссылкам для оплаты или бронирования.

Больше об актуальных мошеннических схемах и способах защиты можно узнать на платформе StopFraud.

Если вы стали жертвой мошенничества, сохраните переписку, скриншоты объявления и подтверждение оплаты. Если передавали банковские данные, немедленно обратитесь в банк. Также сообщите о случае Киберполиции через онлайн-форму или обратитесь по номеру 102 или 112.

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Помните: перед тем, как перевести деньги незнакомому перевозчику, лучше потратить несколько минут на проверку, чем пытаться вернуть деньги.