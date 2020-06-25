Потап дал эксклюзивное интервью для YouTube-канала Бизнес-Конструктор

В четверг, 3 июля на YouTube-канале “Бизнес-Конструктор” выйдет премьера эксклюзивного бизнес-интервью с Потапом. Об этом сообщается на официальной странице международной образовательно-консалтинговой компании “Бизнес-Конструктор” в Facebook.



Потап – известный в Украине и в Европе продюсер, исполнитель, автор текстов и режиссер. За всеми творческими амплуа мало кто видел в нем собственника бизнеса и co-founder MOZGI GROUP. Какова зона ответственности Потапа в управлении компанией? Как устроен рабочий день продюсера и бизнесмена? И как Потап совместно с MOZGI GROUP могут решить проблему любого бизнеса? Об этом всем совсем скоро можно будет узнать в интервью на официальном канале “Бизнес-Конструктор” в YouTube. А пока что делимся тезисами ответов Потапа с интервью.

О личном тайм-менеджменте

Управление моим тайм-менеджментом происходит с двух сторон: помогает моя команда, а также я лично управляю своей загрузкой, поскольку у меня настолько плотный график, что сложно что-то не упустить из виду. Когда ты перегружен количеством получаемой информации, количеством встреч, а к этому еще добавляются съемки новых клипов и проектов сутками, то начинаешь отдавать предпочтение самым простым операционным процессам – я пользуюсь Google календарем.

О проблемах монетизации музыкального бизнеса в Украине

По моему мнению, уровень монетизации творчества в Украине низкий. Этому есть несколько причин. Первая – малое количество вовлеченных людей в интернете. Вторая – высокий уровень развития пиратской культуры: наши люди любят все на шару и все без очереди. Пока мы на уровне менталитета не решим эти два вопроса, то молодым украинским музыкантам будет сложно.

О том, как важно идти к своей мечте

В начале своего творческого пути мне вообще никто не пророчил судьбу известного артиста: я был мастером спорта, не имел навыков выступления, актерского мастерства, да и я сам не совсем подходил под формат сцены. А сейчас нахожусь в кресле тренера в интернациональном вокальном проекте “Голос країни” (1+1) рядом с артистами, которые имеют академическое образование, даю советы начинающим музыкантам. Также я как продюсер помогаю уже состоявшимся артистам. И я понимаю, что главное – желание идти к своей цели. Важно окружать себя людьми, которые сильнее тебя, опытнее, профессиональнее. Через 10 лет я хочу остаться таким же Потапом, которым меня знает моя аудитория, но уже известным на международном рынке.

Премьеру полного интервью ожидайте 3 июля на YouTube-канале “Бизнес-Конструктор”, а также на страницах портала "Комментарии".

Напомним, Бизнес-Конструктор – международная образовательно-консалтинговая компания, которая уже 7 лет помогает собственникам бизнеса и топ-менеджменту систематизировать работу своих компаний при помощи инновационных образовательно-консалтинговых продуктов, основанных на методологии Кирилла Куницкого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!