Рейтинг эффективности президентов: парадоксальные итоги

"Комментарии" завершили всеукраинский опрос, в котором пользователи из Украины могли выбрать наиболее эффективного президента в нашей новейшей истории. Под "эффективным" мы понимали того гаранта, который лучше других реагировал на выпавшие на его каденцию невзгоды, стимулировал рост экономики или сдерживал влияние кризисов.



В ходе голосования лидеры постоянно менялись, но, в конце концов, поклонники одного из кандидатов проявили наибольшую активность, что и повлияло на итог. Результаты, с одной стороны, были ожидаемыми, но с другой – получились парадоксальными. Особенно, если сопоставить количество голосов. На репрезентативность опроса повлияло также то, что голосовать могли только пользователи Facebook.

Рейтинг эффективности президентов: почему победил Порошенко

Итак, статус самого эффективного президента в нашей истории, благодаря очень активной группе поддержки в соцсетях, получает Петр Порошенко, собравший 48,7% голосов.

Если изучать его каденцию не предвзято, то окажется, что на голову Петра Алексеевича действительно свалились самые тяжелые испытания. Даже если учесть, что часть из них он спровоцировал сам. Бегство предшественника, безвластие, война на Востоке с развалившейся армией, аннексия Крыма, экономический обвал, а также "панамагейт", неудачная реформа полиции, языковая реформа, коррупционные скандалы, "Роттердам+", сохранение активов в своей собственности, вопреки обещаниям.

Тем не менее, главным достижением политика можно считать то, что Украина, вопреки всему, сохранилась как независимое государство, и даже получила вполне боеспособную армию. После 2016 года у нас даже начался экономический рост, во что многие не верили на фоне войны и дичайшего разгула коррупции с беззаконием.

Именно коррупция и неспособность навести в стране порядок не привели к его переизбранию. Война начала затухать и для многих обывателей стала частью обыденности, появилось ощущение, что она где-то далеко и не у нас. В приоритете у большинства населения стали совершенно гражданские вещи, такие как борьба с коррупцией и рост благосостояния – то есть именно то, чем Петр Порошенко похвастаться не мог, делая ставку на военную риторику. В итоге он проиграл второму номеру нашего рейтинга – Владимиру Зеленскому.

Рейтинг эффективности президентов: второе место Зеленского авансом

Действующий гарант Владимир Зеленский получил почетное "серебро" по эффективности, хотя на посту он всего год. Эффективным его считают 14,39% нашей аудитории.

До избрания Зеленский был актером и политическим сатириком – полная противоположность шоколадному магнату и опытнейшему политику Петру Порошенко. Если исходить из риторики обоих кандидатов в 2019 году, то выбор для граждан стоял между "агрессией" и "миролюбием", и более 70% украинцев проголосовали за миролюбивого харизматичного Зеленского. Это было продиктовано скорее надеждой на быстрые изменения в стране, чем квалификацией кандидата.

Спустя год мы видим, что судьба не слишком легко обошлась с самым молодым президентом в нашей истории: война продолжается, крымская проблема не решена, обостряется экономический кризис, падает промышленность, наблюдается острейший политический кризис, конфликт центра и регионов, эпидемия и карантин.

Также, как и предшественник, многие проблемы Зеленский создал себе сам – кадровая политика и невыполнение обещаний бьют по его рейтингу, хотя, по данным социологов, процент поддержки лично президента все еще высок. При этом неудачи все же больше бьют по партии "Слуга народа", чем лично по Владимиру Александровичу. Но при продолжении кадровых проблем и отсутствии реальных управленческих успехов, спад доверия к гаранту становится лишь вопросом времени.

Кадровая проблема и управленческий хаос первого года, усиленные кризисами, не дали участникам нашего опроса назвать его "самым эффективным президентом в истории", однако второе место – это тоже большой аванс, который надо будет подтверждать в течение следующих четырех лет на "троне". Посмотрим, выйдет ли Владимир Зеленский на первое место или опустится ниже.

Рейтинг эффективности президентов: противоречивая "бронза" Януковича

Удивительно, но третьим по эффективности наши граждане назвали Виктора Януковича, ныне скрывающегося в российском Ростове. Его считают эффективным 13,78% проголосовавших.

Очевидно, многие украинцы просто ностальгируют по временам, когда во власти был Янукович, а Украина была целой и мирной. При раннем Викторе Федоровиче экономика действительно росла, а гривна укреплялась, было проведено "Евро-2012". Это все очень контрастирует с войной и беспорядками последующих лет, хотя, надо признать, что экономика начала падение еще при "крепком хозяйственнике" в 2013 году.

Его правление пришлось на промежуток между двумя крупнейшими политическими кризисами в нашей истории. Причем оба этих кризиса он сам же во многом и спровоцировал. Янукович почти стал президентом в 2004 году, но в "третьем туре" проиграл Виктору Ющенко. Потом вернулся как премьер-министр, хотя и ненадолго. Затем вновь вернулся, но уже как президент.

Впрочем, досидеть свой президентский срок до конца не смог и поссорился со всеми центрами влияния в Европе – как с лидерами ЕС и США, так и с Россией.

В итоге его режим стали подтачивать с двух сторон – Запад поддержал Евромайдан, а РФ вторглась на территорию Украины. Чтобы придать этой агрессии легитимности, Кремль даже дал приют беглому президенту. Верховная Рада признала его бегство "самоустранением" с поста президента, объявила в розыск и назначила исполняющим обязанности Александра Турчинова. На внеочередных президентских выборах победил Петр Порошенко – министр экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова.

Рейтинг эффективности президентов: дважды президент Леонид Кучма

В нашей новейшей истории есть пока только один президент, избиравшийся дважды. Это Леонид Кучма, получивший поддержку 12.42% аудитории.

Во многом именно он заложил фундамент нынешней Украины, со всеми ее преимуществами и недостатками, включая появление олигархата как правящего класса. Именно при нем сформировались все ведущие финансово-промышленные группировки, выросшие благодаря приватизации. Одним из видных олигархов стал Виктор Пинчук – зять Кучмы.

А ведь в 1994 году он выглядел как аутсайдер на фоне Леонида Кравчука. Последний был одним инициатором создания независимой Украины, авторитетный политик и видный партийный функционер. Победа на выборах косноязычного и малоопытного в большой политике "красного директора" Кучмы, который едва мог связать пару слов на своих выступлениях и практически не владел украинским языком – было сенсацией. Тем более удивительно, что он смог задержаться у власти на два срока, в то время как остальные президенты и один с трудом досиживают до конца.

Украина при Кучме – это все еще беднейшая страна Европы, но с довольно высокими темпами роста ВВП. Залогом этого роста как раз были финансово-промышленные группировки, которые взяли под контроль сырьевые отрасли в период приватизации. Мировая конъюнктура тогда была благоприятна для металлургов, и миллионеры быстро становились миллиардерами.

Премьерами при Кучме были Ющенко и Янукович – будущие президенты. При нем как крупный капиталист сформировался и Петр Порошенко, который успел при Леониде Даниловиче побывать в политсовете СДПУ (о).

Первый майдан был направлен, в первую очередь, против Кучмы. Избежать кровопролития тогда удалось только потому, что Кучма проявил гибкость и решил уйти из политики, открывая новую "Викторианскую" эпоху в нашей политике – период противостояния двух Викторов – Януковича и Ющенко.

Рейтинг эффективности президентов: Ющенко – первый лидер "Викторианской эпохи"

На пятом месте участники нашего опроса разместили Виктора Ющенко – его поддержали 6,95% респондентов. Это близко к показателю 5,45%, который Виктор Андреевич получил на выборах 2010 года.

Третий президент начинал свой путь в НБУ, запускал национальную валюту гривну и закладывал основы нынешней финансовой системы. Делал это довольно успешно, потому за заслуги Леонид Кучма назначил его премьер-министром. Но из-за конфликта с президентом Виктор Ющенко был отправлен в отставку, и именно это дало импульс к его карьере в оппозиции. В итоге он возглавил Оранжевую революцию и стал президентом.

Его управление страной совпало не только с острейшим политическим противостоянием, но и с мировым финансовым кризисом, к которому Украина оказалась не готова. Поскольку официально главой страны был премьер-министр – Юлия Тимошенко, то Виктор Ющенко мог влиять только на внешнюю политику и культуру.

Во внешней политике он шел на уступки всем соседям, кроме РФ, с которой развязал конфликт. Так, из-за "обмена территориями" с Молдовой, юго-западные соседи получили промышленный порт, а мы – проселочную дорогу. Параллельно с этим Ющенко разорвал "неравноценные" газовые контракты с РФ, где была зафиксирована скидка на газ для Украины, спровоцировав "газовую войну". В эту ситуацию он попал вместе с Юлией Тимошенко, которая впоследствии подписала откровенно кабальные соглашения с Газпромом.

Оценивая успехи президента Ющенко, его пятая позиция в рейтинге выглядит вполне заслуженной. Потому что успехов практически нет. Зато провалов – огромное множество как во внутренней, так и во внешней политике. Даже с учетом того, что ответственность правильнее делить между Ющенко и Тимошенко. Все это, несомненно, повлияло на мнение наших респондентов.

Рейтинг эффективности президентов: основатель нации Кравчук – на предпоследнем месте

На шестом месте, как ни странно, оказался Леонид Кравчук. Его персону поддержали лишь 2,95% аудитории.

Это тот самый человек, которого можно назвать "отцом-основателем" Украины. Он активно проводил реформы (пусть и не всегда удачные), стремился сглаживать конфликты в обществе и вести сбалансированную политику, не ссорясь ни с кем из соседей и не поляризуя общество.

Нынешняя конституция тоже во многом его заслуга, как и то, что лавируя между центрами силы внутри страны и за ее пределами, ему удалось добиться независимости без кровопролития, что мало кому удавалось в начале 90-х. Недаром был популярен анекдот, где Леонида Макаровича спрашивали: "На улице дождь – вам дать зонтик?", – "Не надо, я так, между капельками".

И хотя сейчас многие люди постарше с ностальгией вспоминают советское прошлое, надо отметить что поздний Союз – это нищее государство с экономикой, погрязшей в кризисе перепроизводства. Промышленность работала на износ, но выпускала на гора то, что никто не покупал. Зато товары массового спроса были в дефиците. В итоге население беднело, а даже если и получало какие-то деньги, то товары вынуждено было не покупать, а "доставать". Все это стимулировало коррупцию и бесхозяйственность.

Разрыв советских производственных связей стал экономическим шоком для страны и населения. Экономика просто "легла", население обнищало еще больше. Украина выпала из перечня крупнейших экономик мира. Либеральные реформы, такие как приватизация, это обнищание лишь усугубляли, стимулируя криминал и разруху.

Похоже, у нас в стране многие еще помнят голодные 90-е и гиперинфляцию купоно-карбованца в 2000%. Отсюда и невысокая оценка эффективности Леонида Макаровича как президента. Именно из-за экономических провалов он проиграл выборы "хозяйственнику" Кучме, который считался самым эффективным в стране "красным директором".

Рейтинг эффективности президентов: почти президент Турчинов

В нашей истории есть и правящий президент, который никогда не избирался – это Александр Турчинов, набравший в нашем рейтинге скромные 0,81%. Он правил как "исполняющий обязанности президента" после "самоустранения" Януковича и до избрания Порошенко на полноценных выборах.

Несмотря на свой статус, именно при его правлении случилось большинство самых драматических событий – завершающая фаза "Евромайдана", крах системы управления, аннексия Крыма и начало войны на Донбассе, экономический кризис и разруха, которые были сопоставимы разве что с эпохой Кравчука.

Наша аудитория, очевидно, не смогла простить ему потери территорий, резкого обнищания и максимальной поляризации общества. Что и повлияло на рейтинг эффективности как главы государства.

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