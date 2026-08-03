Топ-5 гибридных авто из США, который выбрать под себя

Авто из США

Горючее в Украине дорожает, поэтому самозарядный гибридный автомобиль из США сейчас особенно актуален. Батарея заряжается по дороге от бензинового двигателя. Ниже – подборка из пяти моделей. По данным Carfast Express, средние цены именно этих авто на аукционах США сейчас $6 400–$15 100, расход топлива 4,4–5,5 л/100 км.

Цены топ гибридов из США на Copart и IAAI

Hyundai Elantra Hybrid – $6 400

Honda Civic Hybrid – $9 600

Honda Accord Hybrid – $10 300

Toyota Camry Hybrid – $14 200

Lexus ES 300h – $15 100

Какое гибридное авто из США купить в 2026 году?

Первой в разборе – Hyundai Elantra Hybrid: самый дешевый в пятерке и один из самых скромных на горючем: 4,4–4,7 л/100 км² . Если вы ищете седан под город и не хотите переплачивать за бренд, на эту модель стоит смотреть первой. Средняя на торгах $6 400 , в Украине за похожие часто просят поближе к $25 100 . Торги дешевле примерно на $12 500 еще до доставки и растаможки.

Далее – Honda Civic Hybrid. Подойдет, если крутитесь в узких дворах и вам важны габариты. Есть седан и хэтчбек, расход топлива около 4,8–4,9 л/100 км² . Цена на аукционе $9 600 против локальных ~$34 400 : запас к украинской цене около $17 500 , один из самых больших в подборке.

Следующая в списке – Honda Accord Hybrid. Берите, если требуется больше багажника и более плавный ход, чем у Camry, но люкс-цена ES вам лишняя. Расход около 4,9 л/100 км² . Средняя на торгах $10 300 , у нас подобные продают около $33 800 , то есть почти на $15 900 дороже аукционной средней.

Еще один вариант – Toyota Camry Hybrid. Имеет смысл семьи и зимы: в классе есть полный привод AWD. С 2025 года в США эта модель идет лишь как гибрид, бензиновой версии больше нет. Горючее 4,6-5,5 л/100 км в зависимости от комплектации. Торги $14 200 , локально часто ~$34 400 – разница около $11 200 , не рекорд в процентах, но для семейного седана с AWD уже повод сравнить рынки.

Закрывает подборку гибридный Lexus ES 300h. Советуем, если готовы платить за тишину салона: это единственный классический люкс-седан в пятерке. Горючее немного выше компактов – около 5,1–5,3 л/100 км . На аукционе $15 100 , в Украине около $35 400 . Разрыв около $10 700 – самый скромный, поэтому сюда идут больше комфорта, чем максимального запаса к цене на вторичке.

Средние цены в материале собраны по всем комплектациям каждой модели, а не только по топовым или базовым. На украинской вторичке чаще продают более простые и средние версии. Богатых комплектаций почти нет, это единицы. Так что за локальную среднюю цену вы в лучшем случае получаете среднюю комплектацию.

На аукционе США можно взять более богатую комплектацию под свои нужды. Даже с учетом ремонта после торгов такая машина нередко выходит примерно на 15-20% дешевле, чем средняя цена готового авто в Украине.

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