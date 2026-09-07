В Киеве небезразличны спасли пострадавших во время российской атаки. Что должно быть в аптечке каждого?

Фото: портал "Комментарии"

3 сентября в Киеве слушатели Киевского городского центра подготовки граждан к национальному сопротивлению оказали медицинскую помощь мужчине и женщине, пострадавшим в результате российской атаки.

Автобус с группой возвращался с учебы, когда неподалеку упал российский ударный беспилотник. Слушатели курса вместе с инструктором Центра сразу же бросились помогать пострадавшим. К ним присоединились и другие очевидцы.

Как спасали жизнь?

Люди приносили свои аптечки и помогали останавливать кровотечение до прибытия экстренных служб. Быстро остановить кровотечение удалось с помощью гемостатика украинского производителя Сента-Фарм.

Гемостатик – это кровоостанавливающее средство, которое помогает ускорить естественную свертываемость крови. Его применяют при интенсивных кровотечениях, в частности на тех участках тела, где невозможно или нецелесообразно накладывать турникет. Гемостатический бинт позволяет плотно восполнить рану непосредственно у источника кровотечения, а его активные компоненты ускоряют образование сгустка.

Именно вовремя оказанная медицинская помощь спасла жизнь пострадавшим. Первые минуты после ранения являются самыми критичными, здесь очень важно как можно скорее остановить кровотечение.

Бывший военный и инструктор по тактической медицине Николай Ковальчук рассказывает:

"То, что мы видели вчера, – это была массивная кровопотеря. Помощь нужно было оказать в течение первых трех минут. Это действительно чудо, ведь обычно вероятность того, что наряду с пострадавшими окажутся люди, умеющие оказывать медицинскую помощь, не превышает 10%. Я считаю, что сегодня каждый в нашей стране должен пройти курсы медицинской помощи или тактической медицины. Ведь любое здание в Украине может оказаться под угрозой — заправка, торговый центр или отделение "Новой почты". Также важно иметь с собой хотя бы гемостатик: он не занимает много места в сумке".

В компании "Сента-Фарм" добавляют:

"При нынешней интенсивности российских обстрелов следует постоянно носить с собой маленькую аптечку. В ней следует иметь не менее гемостатик, турникет, перчатки, бандаж, обычный бинт, ножницы и маркер. Это должно стать такой привычкой, как павербанк в сумке".

За дополнительными комментариями обращайтесь:

Коммуникационница "Сента — Фарм", Ярослава Коба 0988849843