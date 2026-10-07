В Киеве состоится бизнес-бранч «Энергия бизнеса: устойчивость и развитие»

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13 октября 2026 года бизнес-издание "ПЕРВЫЙ БИЗНЕСНЫЙ | BIZ" проведет бизнес-бранч "Энергия бизнеса: устойчивость и развитие". Событие объединит владельцев компаний, CEO, топ-менеджеров, инвесторов, управленцев и экспертов для обсуждения решений, помогающих бизнесу сохранять устойчивость, трансформироваться и развиваться в условиях длительной неопределенности.

Бизнес-бранч состоится в ресторане Veranda on the River ("Веранда на Днепре") в Киеве.

Главная идея мероприятия – энергия, которая сегодня двигает бизнес: энергия людей, лидерства, капитала, технологий, партнерств, ответственности и сильных управленческих решений.

В фокусе программы – вопросы, с которыми украинские компании работают уже сегодня: люди и корпоративная культура, КСО и ESG, инвестиции и управление капиталом, технологическая независимость, цифровизация, юридическая безопасность, репутация и коммуникации.



От команды и КСО до инвестиций и технологий

Одно из направлений программы будет посвящено людям и трансформации рынка труда. Екатерина Тюря, HRD ресторанов Veranda/Fenix, выступит с темой "PEOPLE: Сила команды. Люди, культура и технологии в новой реальности". В центре внимания команда, корпоративная культура и изменения, к которым сегодня должен адаптироваться бизнес. Важной частью программы станет панельная дискуссия "Корпоративная социальная ответственность: от помощи бизнес-стратегии". Ее участники будут говорить о том, как социальные инициативы превращаются в системную составляющую развития компаний, работу с ветеранами и общинами, инклюзивность, безбарьерность, ESG и измерение социального влияния.

Ключевой вопрос дискуссии: где заканчивается благотворительность и начинается стратегическая ответственность бизнеса? Модератор — Дарья Сухенко, соучредительница и креативная директор Trembita PR Agency. К дискуссии присоединятся Валентина Йовенко, директор по корпоративным коммуникациям сети "Аптека 9-1-1"; Елена Крекнина, директор по маркетингу AXOR INDUSTRY; Артем Гончаренко, PhD, руководитель Института ветеранов КНУБА, Амбасадор Безбарьерности МОН, Кристина Ивченко, руководитель отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью NOVUS Куда инвестировать свободный капитал Еще одна панель – "Свободный капитал во время неопределенности: куда инвестировать бизнесу?" — будет посвящена управлению денежными средствами в условиях войны, инфляции, валютных рисков и ограниченной прогнозируемости. Участники сравнивают ОВГЗ, банковские продукты, недвижимость, инвестиции в собственный бизнес, частные и венчурные инвестиции с точки зрения потенциальной доходности, риска, ликвидности и горизонта инвестирования.



К обсуждению приобщаются:

Модератор: Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР", депутат Киевсовета, доктор философии в области государственного управления Участники: Андрей Усенко, CEO и соучредитель "Твой Круг", "Мястория" и совладелец КУА "Профит"; Сергей Наумов, президент Национальной ассоциации банков Украины; Тарас Кириченко, председатель Наблюдательного совета "Новая Почта", соучредитель TOLOKA.VC Технологическая независимость и цифровая трансформация

О технологиях как факторе конкурентоспособности будет говорить Александр Власишен, соучредитель и CEO "ГенКод Диагностик". Тема его выступления – "Технологическая независимость как бизнес-стратегия: собственная исследовательская способность как конкурентное преимущество". Отдельный технологический блок представит Владимир Новиков, CPO Medoc ТТН с темой "Цифровая энергия бизнеса: как технологии Linkos Group помогают автоматизировать процессы, управлять данными и масштабироваться".

Как бизнесу защищаться от юридических рисков





Одной из ключевых дискуссий станет "Юридическая безопасность бизнеса в новых реалиях". В центре обсуждения законодательные изменения, уголовно-правовые риски, действия правоохранительных органов, обыски и проверки, личная ответственность руководителей, договорные риски, форс-мажор и коммуникации во время юридического кризиса. Практический вопрос панели: что владелец бизнеса может сделать сегодня, чтобы завтра юридическая проблема не превратилась в кризис для всей компании? Модератор — Надежда Шуляк, инвестиционный консультант, правозащитник, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Краун". Участники: Анна Щенникова, управляющая партнерша Shchennikova & Partners Law Office; Денис Терещенко, управляющий партнер АО ALERTES, адвокат со специализацией White-Collar Crime и стратегической защиты бизнеса по уголовным производствам; Маргарита Федорова, руководитель адвокатского бюро AXIMUS LAW FIRM, глава Комитета ААУ по недвижимости и строительству. Доверие и репутация в условиях неопределенности

Коммуникациям будет посвящена панельная дискуссия "Коммуникации в эпоху неопределенности: как сохранять доверие, когда правила постоянно меняются".

Модерировать дискуссию Дмитрий Чепур, руководитель отдела спецпроектов бизнес-издания Mind UA.

Среди участников – Анастасия Гриневич, менеджер по коммуникациям AB InBev Efes Ukraine; Дмитрий Самолюк, Head of Digital "Мы — Украина" и "Мы Украина"; Любовь Подгорная, соучредительница ООО "МСП"; Виктор Иванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis; Лилия Олейник, бизнес-леди и общественный деятель, основательница ТМ ilive, глава ОО "Живу в гармонии".

В центре разговора репутация, PR, кризисные коммуникации, информационные риски и доверие к бизнесу в условиях, когда правила и информационная среда постоянно меняются.

Организаторы отмечают Виктория Штейнберг и Юрий Атанов, что бизнес-бранч создается не только как дискуссионная площадка. Важной составляющей события станет нетворкинг между владельцами компаний, руководителями, инвесторами и экспертами, обмен практическим опытом и поиск новых партнерств.

Среди партнеров мероприятия: Veranda on the River, Твой Круг Principessa Jewellery Group , Yamagiwa , BARAKA , AB InBev Efes Ukraine , Сеть аптек "9-1-1", Аква Миргород , Linkos Group , MSP (Mastery Presents) , Shennikova & ARD , Адвокатское объединение ALERTES , AXIMUS LAW FIRM, Detailing 4К

Информационную поддержку мероприятию оказывают: "Мы-Украина", "Мы-Украина", РБК-Украина , 33 канал , Mind UA , медиахолдинг "Апостроф" , "Комментарии", Delo.ua , "Минфин" , Finance.ua , SPEKA , " Деловая столица" , Mari . Business PRO , GLORY Magazine , Best People Club , BUT.IN.UA , Super Lady , Infovision , ProfBuild , Power Mental Health / Mental Innovation Group , Trembita PR Agency , Рекламный холдинг Megapolis

Дата: 13 октября 2026 года

Место: Veranda on the River ("Веранда на Днепре"), Киев

Стоимость участия: 2500 грн, Регистрация на бизнес-бранч

Участие – по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.





