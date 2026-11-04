В Украине стартовал второй национальный конкурс народного искусства для художников. Как получить годовую стипендию?

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Первого ноября начался прием заявок на Второй национальный конкурс народного искусства для молодых художников "Полесская Сказка".

Проект инициирован Всеукраинской культурной платформой Полесская Сказка совместно с Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры. Об этом говорится на официальном сайте культурной платформы .

"Мы с радостью сообщаем, что "Полесская Сказка" возвращается! В прошлом году мы положили начало Национальному конкурсу народного искусства для молодых художников и очень надеялись, что он станет новой культурной традицией, которой с нетерпением будут ждать как молодые талантливые художники, так и люди, которые интересуются нашей культурой.



Мы благодарим Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры за устойчивое партнерство и хотим сообщить, что в этом году мы готовим еще больше приятных сюрпризов для участников. Тема неизменна – Полесская сказка. Поэтому вдохновляйтесь наследием известных украинских народных художников и создавайте собственные современные интерпретации", - рассказывает Маргарита Бондарева, основательница Всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка".



Первый Национальный конкурс народного искусства "Полесская Сказка" прошел в 2025 году. Работы финалистов конкурса экспонировались в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры наряду с произведениями всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.



Победители первого конкурса получили годовые стипендии, которые позволили им больше времени посвящать творчеству, развивать собственные практики и реализовывать новые проекты.



"Когда мы начинали первый конкурс, нашей главной целью была финансовая поддержка молодых украинских художников. Но результаты превзошли наши ожидания. Мы получили более 1000 заявок и увидели, сколько в Украине талантливых молодых людей, которые стремятся творить и развиваться. Мы ощутили острую потребность творческой молодежи в стабильной поддержке. в дальнейшем.

Для нас важно не просто отметить лучших, а дать молодым художникам возможность заниматься творчеством.

Мы хотим, чтобы украинское народное искусство развивалось, чтобы появлялись новые имена, которые впоследствии узнают весь мир. И второй конкурс — это еще один шаг к этой цели", - отмечает Маргарита Бондарева.



К участию во втором Национальном конкурсе приглашают как профессиональных художников, так и любителей от 16 до 30 лет.

Победители получат ежемесячные стипендии в течение года.

В профессиональной категории отметят три работы:

I место – 25 000 грн в месяц;

II место – 20 000 грн в месяц;

III место – 15 000 грн в месяц.

В любительской категории победитель будет получать стипендию в размере 25 000 грн. в месяц в течение года.

Организаторы предлагают участникам переосмыслить традиционное народное творчество и представить его в современной интерпретации через наивное искусство, региональный фольклор, мифологию и традиционную символику.

На конкурс принимают фантазийные работы: удивительные миры, фантастических зверей и птиц, образы героев легенд и сказок и другие авторские интерпретации.

Определение победителей будет происходить в два этапа – путем народного голосования и по решению профессионального жюри.

Подать заявку на конкурс можно по этой ссылке. Прием заявок продолжается до 31 января 2027 включительно.

Справка

"Полесская Сказка" — Всеукраинская культурная платформа, созданная для поддержки украинских художников, развития и популяризации современного народного искусства в Украине и за рубежом.

Среди основных направлений деятельности платформы – проведение Национального конкурса народного искусства для молодых художников, организация выставок, художественных мероприятий, арт-классов и благотворительных инициатив.

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