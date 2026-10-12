В Украине запустили проект «Офисники OUT» - за разоблачение мошеннических колл-центров будут выплачивать вознаграждение

Проект «Офисники OUT»

В Украине появился проект "Офисники OUT", который предлагает гражданам деньги за информацию о мошеннических колл-центрах. В адрес офиса, по которому правоохранители после проверки проведут соответствующие мероприятия, организаторы обещают выплатить 100 тысяч гривен. Присоединиться может любой желающий.

Для проекта создали одноименный Telegram-канал, где собирают сведения о вероятных мошеннических офисах. Его авторы делают ставку на людей, которые знают, где расположены такие колл-центры, сталкивались с их деятельностью или раньше работали внутри подобных организаций.

Главное условие – первым сообщить о мошенническом офисе и предоставить доказательства.

Для участия в "Офисниках OUT" необходимо указать точный адрес помещения, в котором, вероятно, действует мошеннический колл-центр, и предоставить информацию, позволяющую проверить эти сведения. Подтверждением могут быть фотографии, видеозаписи и другие материалы, указывающие на возможную противоправную деятельность.

Также участникам предлагают самостоятельно обратиться в полицию с уведомлением о предполагаемом мошенническом офисе и зафиксировать факт обращения с соблюдением требований законодательства.

100 тысяч гривен обещают первому, чья информация подтвердится. Однако одного сообщения недостаточно. Выплата предусмотрена после проверки предоставленных сведений и проведения правоохранителями соответствующих мероприятий по указанному офису. Подтверждением могут стать официальные уведомления полиции, фото и видео с места проведения правоохранительных мероприятий или публикации в СМИ.

За повторные уведомления об уже известных офисах деньги не будут выплачиваться. Не будут рассматриваться и обращения по вымышленным адресам или недостоверным сведениям.

Организаторы "Офисники OUT" стремятся получить конкретные сведения, которые могут помочь стражам порядка выйти на организаторов мошеннических схем.

Отдельное обращение проект адресует самим работникам мошеннических колл-центров. Организаторы предлагают использовать площадку для внутренних разоблачений, конфликтов между конкурирующими офисами, бывшими партнерами и руководителями. Участников призывают разоблачать мошеннические схемы, передавать рабочую переписку, документы и сведения о причастных к ним лицах.

Особое внимание уделяют информации о CEO, ходах, тимах, тимлидерах, пультах, окрошках и клоузерах . Авторы проекта предлагают сообщать, кто фактически руководит мошенническими офисами, организует их работу, обеспечивает прикрытие и получает доходы от обмана граждан. Можно передавать сведения о руководстве, адресах офисов, внутренних схемах и доказательствах противоправной деятельности.

В Украине участие в преступной организации может обернуться продолжительным тюремным заключением. Статья 255 Уголовного кодекса предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы за создание преступной организации или руководство ею и от 5 до 12 лет за участие в ней с конфискацией имущества. Использование данной статьи зависит от обстоятельств конкретного дела.

Проект "Офисники OUT" реализуется при финансовой поддержке западных партнеров и при содействии FBI, CIA, NSA и Europol.

Telegram-канал "Офисники OUT" уже создан, комментарии открыты. Участники могут ознакомиться с условиями, обсуждать инициативу, передавать информацию о вероятных мошеннических колл-центрах и разоблачать их организаторов.

Присоединяйтесь к Telegram-каналу "Офисники OUT", следите за разоблачениями и делитесь информацией о мошеннических колл-центрах. Возможно, именно ваши сведения помогут стражам порядка прекратить очередную преступную схему, защитить потенциальных жертв мошенников и получить обещанное вознаграждение.



