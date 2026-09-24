Возвращение 80-х: какие украшения снова стали крупнее и смелее

В моде 2026 года легко узнать интонации 80-х: крупные металлические формы, широкие браслеты, броши, заметные кольца и серьги, которые не пытаются раствориться в образе. Но копировать десятилетие целиком не нужно — сегодняшние вещи спокойно сочетаются с джинсами, трикотажем и строгими жакетами.

Серьги, которые действительно видно

В 80-х серьги редко довольствовались ролью маленькой детали возле мочки. Крупные клипсы, золотистый металл, кристаллы и сложные формы соседствовали с объемными прическами и жакетами с подчеркнутыми плечами. Сейчас размер вернулся, но окружение стало гораздо спокойнее. Большие серьги носят с гладким пучком, простой футболкой, мужской рубашкой или черной водолазкой. Благодаря этому даже очень заметная пара не выглядит костюмной.

Особенно интересно смотрятся округлые формы, широкие серьги-кольца, крупные пусеты и металл с неровной поверхностью. Если украшение почти касается линии волос или воротника, остальные детали возле лица лучше оставить проще. Так большая серьга остается выразительной, но не теряется среди оправы очков, принта и сложной укладки.

Широкие браслеты вместо тонких цепочек

Еще одна узнаваемая деталь десятилетия — жесткий браслет, который занимает заметную часть запястья. В 2026 году такие модели носят не только с открытыми руками: кафф можно увидеть поверх тонкого рукава, рядом с манжетой сорочки или с коротким рукавом жакета. Если хочется добавить холодный металл, серебряные браслеты особенно хорошо сочетаются с черным трикотажем, темным денимом, серой шерстью и белой хлопковой рубашкой.

Современная версия не обязательно должна быть усыпана камнями. Гладкая полированная поверхность, широкая пластина или слегка волнистая форма уже достаточно заметны. Иногда один такой браслет выглядит интереснее набора из нескольких тонких цепочек, особенно если рядом есть крупные часы или кольцо.

Какие детали из 80-х легко носить сегодня

Чтобы взять от десятилетия характер, но не собирать образ для тематической вечеринки, достаточно одной-двух узнаваемых вещей. Среди украшений проще всего вписать в современный гардероб:

крупные серьги округлой или геометрической формы;

широкие жесткие браслеты и каффы;

коктейльные кольца с одним заметным камнем;

броши с металлом, эмалью или кристаллами;

короткие массивные колье и цепи.

Такую вещь лучше сочетать с одеждой без очевидных цитат из той же эпохи. Крупные серьги с современным брючным костюмом выглядят убедительнее, чем вместе с широкими плечами, ярким макияжем и начесом одновременно. Брошь можно приколоть к лаконичному пальто, а массивное кольцо оставить единственной заметной деталью на руках.

Броши и кольца тоже стали заметнее

Брошь особенно хорошо пережила возвращение 80-х, потому что сегодня ее необязательно носить строго на лацкане. Она может оказаться у воротника рубашки, на плече пальто, на плотном трикотаже или удерживать шарф. Крупный размер здесь даже удобен: такую деталь не скрывают складки ткани и верхняя одежда. При этом рядом уже не нужны одинаковые серьги или колье из того же набора.

С кольцами происходит похожая история. Вместо нескольких почти невесомых моделей можно выбрать одно широкое или добавить крупный камень. На фоне короткого темного маникюра особенно выразительно смотрится светлый металл, а прозрачное или молочное покрытие смягчает массивную форму. Именно так эстетика 80-х входит в гардероб 2026 года: не целым образом, а отдельными вещами, которым наконец снова разрешили быть большими.