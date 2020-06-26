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Выигрывают ли украинцы в маркетинговых акциях – рассказали в «Прайзми»

Главной ценностью в жизни почти каждого украинца является семья. Жаль, что заработок часто не позволяет радовать близких дорогими подарками. Неужели нет честного способа получить деньги на желанные покупки? Ответ на вопрос знает счастливый клиент компании «Прайзми».

сегодня, 13:51
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Выигрывают ли украинцы в маркетинговых акциях – рассказали в «Прайзми»

Дмитрий Васильевич Чернюк родом из Киева. Он принял участие в маркетинговой акции программы лояльности "Золотой Фонд", заказав нужные ему товары у "Прайзми". 30 апреля 2020 года, когда подводились итоги акции, Дмитрия Васильевича торжественно объявили победителем. Мы пообщались с ним и узнали, на что мужчина потратит денежный приз, но сперва давайте познакомимся с "Прайзми".

Компания существует на рынке около 10 лет. Основная ее деятельность – это торговля качественными востребованными товарами для дома и красоты через каталоги. Согласно нашей информации, пожилые люди особенно ценят "Прайзми" за удобство. Продукцию легко заказать по телефону, ее доставят в любой населенный пункт.

"Мы давно внедрили маркетинговые акции для поощрения клиентов. По сей день мы раздаем украинцам деньги за то, что они нам доверяют. Нужно заказать товар и выполнить все условия, указанные в наших рассылках. После этого мы не вмешиваемся – победителя определяет судьба", – рассказал представитель "Прайзми".

Дмитрий Васильевич делает покупки у "Прайзми" с 2018 года. Это его первый опыт победы в акциях. Мужчина сначала принял новость о выигрыше за шутку. Когда победитель осознал свое счастье, он сразу понял, на что потратится. Дмитрий Васильевич обрадует подарками ребенка и любимую супругу.

"Прайзми" периодически страдает от нападок со стороны конкурентов. Обвинения в мошенничестве звучат часто, но у компании есть мощное оружие – реальные победители. Чернюк Дмитрий Васильевич стал очередным живым доказательством того, что "Прайзми" держат слово. Мужчина получил деньги спустя несколько дней после подписания договора.

Теперь мы знаем, что украинцы действительно выигрывают в маркетинговых акциях. Все еще не верите? Скорее переходите по ссылке и смотрите видео вручения денежного приза победителю.



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Источник: https://www.mv.org.ua/news/228311-vyigryvayut_li_ukraincy_v_marketingovyh_akcijah_rasskazali_v_praizmi.html
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