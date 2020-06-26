Выигрывают ли украинцы в маркетинговых акциях – рассказали в «Прайзми»

Дмитрий Васильевич Чернюк родом из Киева. Он принял участие в маркетинговой акции программы лояльности "Золотой Фонд", заказав нужные ему товары у "Прайзми". 30 апреля 2020 года, когда подводились итоги акции, Дмитрия Васильевича торжественно объявили победителем. Мы пообщались с ним и узнали, на что мужчина потратит денежный приз, но сперва давайте познакомимся с "Прайзми".



Компания существует на рынке около 10 лет. Основная ее деятельность – это торговля качественными востребованными товарами для дома и красоты через каталоги. Согласно нашей информации, пожилые люди особенно ценят "Прайзми" за удобство. Продукцию легко заказать по телефону, ее доставят в любой населенный пункт.

"Мы давно внедрили маркетинговые акции для поощрения клиентов. По сей день мы раздаем украинцам деньги за то, что они нам доверяют. Нужно заказать товар и выполнить все условия, указанные в наших рассылках. После этого мы не вмешиваемся – победителя определяет судьба", – рассказал представитель "Прайзми".

Дмитрий Васильевич делает покупки у "Прайзми" с 2018 года. Это его первый опыт победы в акциях. Мужчина сначала принял новость о выигрыше за шутку. Когда победитель осознал свое счастье, он сразу понял, на что потратится. Дмитрий Васильевич обрадует подарками ребенка и любимую супругу.

"Прайзми" периодически страдает от нападок со стороны конкурентов. Обвинения в мошенничестве звучат часто, но у компании есть мощное оружие – реальные победители. Чернюк Дмитрий Васильевич стал очередным живым доказательством того, что "Прайзми" держат слово. Мужчина получил деньги спустя несколько дней после подписания договора.

Теперь мы знаем, что украинцы действительно выигрывают в маркетинговых акциях. Все еще не верите? Скорее переходите по ссылке и смотрите видео вручения денежного приза победителю.





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