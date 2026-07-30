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Женское здоровье: какие обследования стоит проходить регулярно

Забота о женском здоровье требует системного подхода и регулярного контроля.

сегодня, 13:16
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Автор:
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Виталий Войчук
Женское здоровье: какие обследования стоит проходить регулярно

Даже если самочувствие хорошее, некоторые изменения в организме могут оставаться незаметными до определенного момента. Например, онкомаркер са 125 иногда используют для оценки состояния репродуктивной системы, и его контроль помогает вовремя выявлять возможные отклонения.

Регулярные обследования помогают не только вовремя выявлять заболевания, но и отслеживать динамику здоровья. Так, лаборатория "Эскулаб" предлагает широкий спектр исследований, которые помогают женщинам получать полную картину состояния организма и корректировать образ жизни при необходимости.

Какие обследования стоит проходить ежегодно

Регулярный контроль позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях и предотвращать серьезные проблемы:

  1. Гинекологический осмотр. Ежегодная консультация у гинеколога помогает отслеживать состояние репродуктивной системы и выявлять возможные патологии.
  2. Маммография или УЗИ молочных желез. Эти обследования позволяют обнаруживать изменения в тканях молочной железы на ранних стадиях.
  3. Анализы крови. Общий анализ, биохимия и определенные маркеры помогают оценить состояние внутренних органов и репродуктивной системы.
  4. Обследование щитовидной железы. Контроль гормонального фона важен для обмена веществ и общего самочувствия женщины.
  5. Анализы на инфекции. Профилактический контроль помогает своевременно выявлять скрытые воспалительные процессы и инфекционные заболевания.

Своевременные обследования дают уверенность в состоянии здоровья и позволяют корректировать образ жизни и привычки для поддержания организма.

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Когда стоит обращать внимание на изменения

Иногда общие признаки указывают на необходимость более внимательного контроля, даже если плановый осмотр уже пройден:

  • нерегулярный менструальный цикл — сигнал о возможных гормональных нарушениях;
  • боли внизу живота или пояснице — могут быть связаны с воспалительными процессами;
  • резкая усталость и снижение энергии — повод проверить железо, витамины и гормональный фон;
  • необъяснимое увеличение массы тела — может указывать на эндокринные нарушения;
  • выделения с необычным запахом или цветом — сигнал для дополнительного анализа;
  • изменения в груди — уплотнения, боль или покраснение требуют внеплановой консультации.

Обращение к врачу и своевременные обследования помогают поддерживать женское здоровье, предотвращать осложнения и вести активный, полноценный образ жизни.



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