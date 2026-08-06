Miloan та «Благо»: як провідні гравці фінансового ринку України пов'язані з Росією (розслідування)

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Ринок мікрокредитування – один із наймасовіших сегментів української фінансової системи. Це переважно невеликі "позики до зарплати", які небанківські фінансові установи видають онлайн за лічені хвилини й під мінімальні вимоги, компенсуючи ризики надвисокими ставками.

Повномасштабне вторгнення оголило проблему цього ринку – присутність у ньому гравців, пов'язаних із країною-агресором. У липні 2024 року журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) опублікували розслідування про російське громадянство власників великої мережі мікрокредитних організацій "Просто Позика" та "Тайм Кредит" – подружжя Манучарових, чий син нині є депутатом підконтрольного Кремлю парламенту Криму від "Єдиної Росії". Після виходу розслідування Національний банк України анулював ліцензії цих компаній – вони припинили роботу.

Мікропозики не лише нерідко заганяють клієнтів у боргову яму, але роблять їх "вербувально вразливими" – такі люди стають легкою мішенню для російських спецслужб, зокрема для вчинення диверсій в українському тилу. Про це б’ють на сполох фінансові експерти, докази цьому наводять правоохоронці. Один з останніх гучних випадків – теракт у Львові в лютому цього року, який забрав життя двох людей і поранив 25. За даними СБУ, жінка, яка вчинила його на замовлення російських спецслужб, мала борги по кредиту на 60 тисяч гривень.

Тож "Схеми" вирішили ретельніше придивитися до зв'язків головних гравців українського ринку мікропозик із Росією. Увагу журналістів привернула компанія під назвою Miloan та її "сестринська" мережа українських ломбардів "Благо". У керівній ланці цих бізнесів працює громадянка РФ Катерина Таттерсалл (в дівоцтві – Баранова), донька топпосадовця російського ядерного інституту, яким керує Михайло Ковальчук, людина з найближчого кола президента РФ Володимира Путіна. А родина власника мережі, громадянина України Родіона Бутка, свій бізнес в Росії переписала на пов'язаних осіб – там він і досі працює, зокрема і в окупованому РФ Криму.

У відповіді на запит Радіо Свобода у власника заперечують контроль над бізнесом у Росії. А от прокоментувати наведені журналістами факти про пов’язаність родини Бутка із новими власниками – відмовились, як і залишили без відповіді запитання про російське громадянство та зв’язки з Росією Катерини Таттерсал.

Національний Банк України у відповіді журналістам повідомив, що наразі перевіряє бізнеси Бутка на предмет зв'язків з країною-агресором.

Miloan

Miloan – мікрофінансова організація, яка працює на українському ринку понад 10 років. Компанія входить до першої десятки рейтингу серед організацій із найбільшим доходом: за 2025 рік він склав 1,6 мільярда гривень, чистий прибуток – 65 мільйонів гривень.



Одноосібним власником Miloan – через ще одну українську фірму та швейцарську компанію – є громадянин України Родіон Бутко. Нині він зареєстрований та мешкає в Італії.

Родіон Бутко (по центру) нині мешкає в Італії Материнська компанія, через яку Бутко володіє своїм українського бізнесом, – швейцарська фірма Bredley CH AG, він також є головою ради директорів цієї фірми. Та донедавна цю посаду обіймала Катерина Таттерсалл – нині вона продовжує зберігати управлінські функції як членкиня ради директорів Bredley CH AG. Саме Катерина Таттерсалл зокрема і привернула увагу журналістів.

Зі складу засновників російських ломбардів кіпрська фірма BLG Aurum Limited, якою через ще одну офшорну компанію володів Анатолій Бутко, вийшла лише в серпні 2023-го – на другому році повномасштабної війни. Утім, зв'язок із Бутком компанія, схоже, зберігала. Новим власником ООО "Благо кредит" (згодом перейменоване у ООО "Простое решение") став Володимир Дубровський – за даними реєстру юридичних осіб РФ, громадянин Росії. Він має також громадянство України і, як встановили "Схеми", давно знайомий із родиною Родіона Бутка.

Бізнесмен Володимир Дубровський Упродовж років Дубровський керував в Україні компаніями, якими володіла родина Бутків. Так, за даними Youcontrol, із 2010-го він протягом 12 років очолював "Прогрес Рл" – тоді цією компанією володіли Анатолій та Родіон Бутки. А в іншій фірмі, "Берег-Індастрі", Дубровський та Анатолій Бутко були співзасновниками від самого заснування фірми у 2010 році і аж до березня 2023-го, коли Бутко вийшов зі складу засновників.

Володимир Дубровський через бізнес пов'язаний з Родіоном та Анатолієм Бутками Дотичним Дубровський був і до мікрокредитного бізнесу Бутка: наприклад, у 2017 році саме він як представник бенефіціарного власника, тоді ще кіпрської компанії Timet Limited, поставив свій підпис під оновленим статутом ТОВ "Мілоан".

На своєму сайті компанія зазначає, що оперує й на окупованих територіях: зокрема, вона здійснює фінансово-господарську діяльність у Криму, де має майже 30 відділень.

