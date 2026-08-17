Спільне коріння: Як технологічний слід пов'язує Parimatch, Parik24 та GorillaBet в одну екосистему

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Недилько Ксения
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В Україні, попри
війну та посилення фінансового контролю, продовжують працювати нелегальні
гральні ресурси.
Зокрема, Parik24 не має української ліцензії, але, за даними журналістського дослідження, орієнтується на українських користувачів, використовує дзеркала та приймає P2P-платежі.
Журналістка Катерина Котенкова звернула увагу на технічні збіги Parik24 із рішеннями, які використовувалися в екосистемі Parimatch. Про це вона розповіла на Ютуб-каналі "Знай.ua".
Окремі питання, за її словами, виникають і щодо P2P-платежів, коли кошти зараховуються через перекази на банківські картки фізичних осіб.
За її словами, технічні збіги з рішеннями GR8 Tech дослідники виявили й на сайті легального оператора GorillaBet. Це саме по собі не доводить його зв’язку з Parimatch, оскільки GR8 Tech є технологічним постачальником для різних операторів. У червні 2026 року GorillaBet також оштрафувало PlayCity, при цьому його ліцензія продовжує діяти.
Водночас журналістка звернула увагу на попередню структуру власності GorillaBet. Першим власником оператора було акціонерне товариство "Симбіоз". Подальший аналіз корпоративного ланцюга пов’язує "Симбіоз" із компанією з управління активами "Інвестиційні партнери" та АТ "Мейденс", а окремі корпоративні контакти та адреси мають збіги зі структурами, пов’язаними з Грантом Даяном.
За словами Котенкової, немає прямого доказу, що підприємець Грант Даян був власником GorillaBet. Журналісти знайшли лише корпоративний маршрут від пов’язаних із ним структур до першого засновника оператора.
Повну інформацію, зокрема результати технічного аналізу та деталі щодо Parik24, GorillaBet і GR8 Tech, можна переглянути у повному матеріалі на YouTube-каналі "Знай.ua".
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