Від невістки президента України до дружини головного податкового “лобіста” Росії: хто така Єлизавета Ющенко

Ліза Ющенко. Фото з відкритих джерел

Світ сповнений жінок, які примудряються вести розкішний спосіб життя за рахунок чоловіка і колишня невістка третього президента України Ліза Ющенка яскравий тому приклад.

Перший шлюб і одразу гучне прізвище

До 2009 року майбутня Ліза Ющенка перебувала у тіні своєї старшої сестри – журналістки та світської левиці Маші Єфросініної. Проте 23-річна Єфросиніна-молодша у підсумку виграла джекпот, адже її помітив, а потім запропонував свою руку та серце 23-річний старший син президента України Віктора Ющенка Андрій.

На весіллі, як писали тоді ЗМІ, мама нареченої не стримувала сліз, мабуть не лише через саме одруження, а й усвідомлення того, що тепер життя її дочки забезпечене до кінця життя. Чому так, було очевидно – спорідненість із сім'єю глави держави здатна забезпечити все, про що ви можете лише мріяти. І Єлизавета Єфросиніна відразу це підкреслила, взявши прізвище чоловіка.

Але попри народження доньки Варвари, протриматись у сім'ї президента Єлизаветі вдалося лише 3 роки. Але прізвище Ющенка стало брендом і тому Єлизавета Єфросиніна-молодша від неї не відмовилася навіть після переїзду до Росії.

У сім'ї третього президента України вважають за краще не говорити про ексчоловіка Андрія, хіба що дочка Віктора Андрійовича Віталіна заявила ЗМІ, що сімейство не підтримує зв'язок з Єлизаветою вже довгі роки після її переїзду в РФ. Щоправда, вона особисто дуже сумує за племінницею Варварою.

Треба сказати, що, судячи з подальшої біографії, діти для Лізи Ющенко стали зручною сходинкою для шляху на вершину багатства.

З невістки Ющенка у коханки податкового “рішали” для російської еліти через дітей

Усього 2 роки знадобилося Лізі Ющенко для того, щоб знайти собі нового супутника життя, і як дивно (або не дивно, дивлячись як дивитися), 2014 року ним став російський бізнесмен. Уродженка Криму, колишня дружина сина президента України, у момент російської агресії вважала за краще вийти заміж за російського бізнесмена Сергія Єфимцева та виїхати до Москви.

Чоловік-бізнесмен із Краснодарського краю, власник кількох будівельних компаній, міг забезпечити дружину тим, що вона так любила – гарним життям. Але головне – допоміг їй перейти на інший щабель. Так, народивши чоловікові сина, Єлизавета Ющенко активно підтримувала зв'язки з людьми зі свого кола, своєю землячкою з Криму Вітою, яка стала дружиною російського бізнесмена Миколи Баранова. З останнім дружив і Сергій Єфимцев, більше того, вони постійно проводили час на відпочинку, а Єлизавета стала хрещеною матір'ю дитини Віти та Миколи Баранова.

Тим більшим цинізмом здається той факт, що зрештою все закінчилося романом між Єлизаветою та Миколою, хоча з іншого боку, як кажуть, “що це за кума, яка під кумом не була”.

Відхід до Миколи Баранова може бути спробою позбутися чоловіка, адже Микола Баранов не просто бізнесмен.

Микола Баранов – податковий “лобіст” для еліти прямого зв'язку з ФСБ

Але яким чином російський бізнесмен Микола Баранов здатний захистити Єлизавету Ющенко від колишнього чоловіка? Це не так уже й складно, коли ти один із головних фахівців із виведення грошей із Росії за кордон, твоїми послугами користується еліта, а прикриває ФСБ.

Як стверджують російські сайти, в Управлінні Федеральної Податкової Служби по Московській області Микола Баранов співпрацює із заступниками керівника Управління Андрієм Савченком, Олексієм Яровим та Магомедом Муртузалієвим. Ця трійця займається підрозділами служби, що займаються плануванням, проведенням, контролем та аналізом податкових перевірок. Простіше кажучи, саме їхні співробітники розуміють, чи провадяться якісь схеми з податками. Зі складних питань Баранов нібито звертається безпосередньо до голови ФНП Данила Єгорова.

Це тим більше важливо, що основні податкові схеми здійснюються через зовнішньоекономічну діяльність. Простіше кажучи, під імпортні операції виводять гроші до Азербайджану, Туреччини та арабських країн. І в умовах санкцій послуги таких податкових лобістів особливо цінуються.

Але зовнішньоекономічна діяльність зараз у Росії привертає пильну увагу спецслужб. А у Миколи Баранова прекрасні стосунки з начальником Управління "К" (займається оперативним супроводом та боротьбою зі злочинами у сфері фінансів) ФСБ РФ Іваном Ткачовим. Баранов на постійному контакті з 2м та 7м відділами Управління "К": 2-й відділ курує банківський сектор, а 7-й відділ опікується митницею. Тому Баранов і почувається всемогутнім і дозволяє собі показну розкіш.

Розкішне життя Єлизавети Ющенко

За наявними даними, ексневістка Віктора Ющенка в Росії веде більш ніж розкішне життя. Наприклад, пересувається вона на автомобілі Mercedes-Benz Maybach S 580, записаному на її матір Людмилу Єфросініну 20 лютого 2025 року. У Києві таке авто обійдеться в автосалоні в 12 млн грн або 267 тисяч доларів (у РФ дорожче через те, що Mercedes-Benz пішов з російського ринку), для поїздок дітей використовуються 2 Мерседес-Бенц V-класу, куплені 20 лютого та 15 березня 2025 року, а вартість нового авто становить близько 110 тисяч доларів.

Ще один розкішний засіб пересування — Rolls-Royce Cullinan — Ліза Ющенко отримала у подарунок на день народження 9 червня 2025 року, а 13 червня того ж року автомобіль було поставлено на облік. Вартість авто – від 91 млн рублів. Баранов заплатив за нього "готівкою", а оформили на подругу Лізи Олену Кошелан, оскільки Баранов розлучається, а Ліза — у процедурі банкрутства.

А ось звідки гроші на таке розкішне життя у Лізи Ющенка більш-менш зрозуміло – від Миколи Баранова.

Згідно з офіційними даними статистики російський імпорт становить близько 300 мільярдів доларів щорічно, якщо припустити, що хоча б 1% від цієї суми є фіктивним і проходить через структури Миколи Баранова для виведення коштів, отримаємо 3 млрд дол. Як правило, за свої послуги лобісти зазвичай беруть від 3% до 15% 150 млн дол. А ще є і його участь у контрабанді, яку в самій РФ оцінюють у 10-15 мільярдів доларів.

Цікаво, що сотні мільйонів доларів доходів для Баранова означає мільярди доларів, що пройшли повз російську скарбницю. Так може, Ліза Ющенко все ж таки працює на Україну, але дуже оригінальним способом – позбавляючи країну-агресора настільки потрібних їй грошей на фінансування війни.

Чи може вона просто ще одна людина з дуже гнучкими моральними принципами, а то й повною їхньою відсутністю, яка живе в країні-агресорі в той самий час, коли на колишній рідний Київ щодня летять сотні дронів і десятки ракет?