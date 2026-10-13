Ця помилка коштуватиме життя: як розпізнати справжній білий гриб

Білі гриби. Інфографіка портал "Коментарі"

Осінь — пора тихого полювання, і білі гриби в кошику — це дуже гарний “улов”. Однак варто знати, за якими ознаками перевіряти гриби, адже білий має небезпечних двійників. Насамперед слід подивитися на нижню частину капелюшка, колір, запах і м’якоть.

Перша ознака — будова капелюшка. У білого гриба нижня поверхня губчаста, з дрібними порами, а не пластинками. На це варто звернути увагу під час огляду.

Друга — колір. Яскраво-червоні або помаранчеві відтінки на капелюшку, ніжці чи м’якоті — привід залишити гриб у лісі. Проте визначати отруйність лише за кольором не можна.

Третя — запах. Білий гриб має ніжний, приємний грибний аромат. Різкий або хімічний запах повинен насторожити.

Четверта — м’якоть. Усередині білого гриба вона біла або світло-кремова й не змінює кольору після розрізання чи пошкодження.

П’ята — поверхня. Молоді білі гриби можуть бути трохи клейкими, але надмірна слизькість — причина відмовитися від такого екземпляра.

І варто пам'ятати – якщо є сумнів, що гриб безпечний, його краще не брати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що восени триває сезон грибів, і для багатьох вже традиція — ходити по гриби. Соціальні мережі переповнені фото та відео з українських лісів, де люди збирають гриби. Однак не всі знають назви деяких грибів українською — губляться навіть україномовні.

Приміром, смачний та поживний гриб, який російською називається “вешенка”, в українській мові має зовсім іншу назву. Українською він називається “глива”. Обидві назви досить логічні та мають зовсім різне походження.