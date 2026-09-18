Дизель в Україні на порозі 100 грн: яка вартість палива в інших країнах Європи

Ціна на пальне

Ціни на дизельне паливо в Європі встановили новий історичний максимум, а український ринок виявився лише за крок від позначки 100 грн за літр. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що вартість спотових партій дизеля досягла $1644 за тонну.

За один день котирування зросли на 89 доларів за тонну, що відповідає приблизно 4 грн на літр. За п'ять днів стрибок становив уже $172, чи близько 7,70 грн на літр. Попередній рекорд фіксували на початку квітня – $1593 за тонну.

На українському ринку це відбивається практично одразу. За оцінкою Куюн, собівартість останніх партій дизеля вже становить 95-96 грн за літр, а оптова ціна в центральному регіоні наблизилася до 99 грн. Розрахункова вартість ресурсу на українському кордоні за нинішніх європейських котирувань може становити близько 98,50 грн за літр.

Експерт припускає, що позначку 100 грн на АЗС може бути подолано вже найближчим часом. Додатковий тиск створюють події на Близькому Сході та ризики для маршрутів постачання нафтопродуктів.

Економіст Ігор Гарбарук також очікує на подальше зростання цін і зазначає, що за несприятливого розвитку подій дизель в Україні теоретично може наблизитися до 115-120 грн за літр. При цьому він вважає за важливе не допустити такого сценарію на рівні державної політики.

Український ринок сильно залежить від європейських поставок: після зростання вартості нафти та готового палива збільшується закупівельна ціна для трейдерів, а потім зміни відбиваються на АЗС. Швидкість залежить від запасів – паливо, придбане раніше за нижчою ціною, дозволяє деяким операторам тимчасово стримувати підвищення.

При цьому експерти не прогнозують дефіциту. Головним ризиком називають саме подальше подорожчання, причому дизель, за оцінкою Гарбарука, може дорожчати помітніше за інші види палива.

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