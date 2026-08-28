Енергія для навчання: 10 швидких і корисних рецептів сніданків перед школою

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Недилько Ксения
Фото: Інфографіка порталу "Коментарі"
Здоровий та збалансований початок дня є запорукою успішного навчання та гарного самопочуття дитини. Правильно підібране ранкове меню не лише забезпечує тривале відчуття ситості, а й безпосередньо впливає на активність дитини у класі. Воно має бути поживним, корисним та смачним, але не важким.
Щоб полегшити життя батькам, кулінари зібрали найкращі ідеї страв, які поєднують у собі максимальну поживність та мінімальні витрати часу. Ранкове меню для учнів має базуватися на легкозасвоюваних та багатих на вітаміни продуктах.
"Поєднання простих інгредієнтів — молочних продуктів, фруктів, яєць і цільнозернових, — зазначають експерти з харчування, — забезпечує дитині енергію й гарний настрій".
Головна перевага цих ідей полягає в тому, що батькам не доведеться прокидатися на годину раніше. Фахівці підготували перелік, де зібрано 10 корисних і простих рецептів для школярів, що можна приготувати за 5-10 хвилин.
Такий підхід дозволить смачно нагодувати навіть найбільших
вередунів, гарантуючи їм якісний заряд енергії та високої концентрації для
школярів на першу половину дня.
Вівсянка з фруктами та горіхами
Інгредієнти:
вівсяні пластівці — 3 ст. л.;
молоко чи вода — 200 мл;
банан — половинка;
яблуко — половинка;
волоські горіхи — 1 ст. л.;
мед — 1 ч. л.
Спосіб приготування. Відваріть вівсянку на молоці, додайте
нарізані фрукти та посипте горіхами. За бажання можна підсолодити медом.
Сирна запіканка з ягодами
Інгредієнти:
кисломолочний сир — 250 г;
яйце — 1 шт.;
манка — 2 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
ванільний цукор — щіпка;
ягоди (свіжі чи заморожені) — 50 г.
Спосіб приготування. Змішайте сир з яйцем, манкою і цукром.
Викладіть у форму, додайте ягоди зверху і запікайте 25 хв за температури 180
°С.
Омлет із овочами
Інгредієнти:
яйця — 2 шт.;
молоко — 50 мл;
помідор — половинка;
болгарський перець — половинка чи трохи менше;
олія — 1 ч. л.;
сіль — щіпка.
Спосіб приготування. Збийте яйця з молоком і сіллю, додайте
нарізані овочі. Смажте 3-4 хв на пательні з невеликою кількістю олії.
Тости з авокадо та яйцем
Інгредієнти:
цільнозерновий хліб — 2 шматочки;
авокадо — половинка;
яйце (варене або пашот) — 1 шт.;
сіль, зелень — за смаком.
Спосіб приготування. Підсушіть хліб у тостері, намастіть
авокадо, викладіть шматочки яйця, посипте зеленню.
Йогурт із гранолою та фруктами
Інгредієнти:
натуральний йогурт без цукру — 150 г;
гранола (пластівці, горіхи, сухофрукти) — 2 ст. л.;
банан або яблуко — половинка;
ягоди — жменя.
Спосіб приготування. У склянці чи мисці змішайте йогурт із
гранолою та шматочками фруктів, зверху додайте ягоди.
Сирники з медом
Інгредієнти:
кисломолочний сир — 200 г;
яйце — 1 шт.;
борошно — 2 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
олія — 1 ч. л. для смаження;
мед — 1 ч. л. для подачі.
Спосіб приготування. Змішайте сир, яйце, цукор і борошно.
Сформуйте невеликі сирники, обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Подайте з медом.
Каша на ніч
Інгредієнти:
вівсянка — 3 ст. л.;
кефір або молоко — 150 мл;
насіння чіа — 1 ч. л.;
мед — 1 ч. л.;
ягоди або фрукти — жменя.
Спосіб приготування. Увечері залийте вівсянку молоком,
додайте чіа й мед. Зранку перемішайте і покладіть зверху фрукти чи ягоди.
Бананово-ягідний смузі
Інгредієнти:
банан — 1 шт.;
ягоди (свіжі або заморожені) — 100 г;
молоко чи йогурт — 150 мл;
мед — 1 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування. Усі інгредієнти збийте у блендері до
однорідності, подавайте охолодженим.
Лаваш-рол із сиром та зеленню
Інгредієнти:
тонкий лаваш — 1 шт.;
твердий сир — 30 г;
варене яйце — 1 шт.;
зелень (кріп, петрушка) — 1 ст. л.
Спосіб приготування. Натріть яйце і сир, змішайте із
зеленню. Загорніть у лаваш, скрутіть рулетом і наріжте шматочками.
Домашні млинці з начинкою
Інгредієнти:
яйце — 1 шт.;
молоко — 150 мл;
борошно — 3 ст. л.;
цукор — 1 ч. л.;
олія — 1 ч. л.;
начинка: сир, ягоди або варене м’ясо.
Спосіб приготування. Змішайте яйце з молоком, цукром і борошном. Смажте тонкі млинці на пательні, загорніть у них начинку за смаком.
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