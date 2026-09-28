Європа готує нових королев: хто незабаром може отримати корону

Королеви Європи

Європейські монархії поступово змінюються: у кількох країнах престоли можуть перейти до жінок, а майбутніх королев готують до ролі глав держав не гірше, ніж їхніх чоловіків-спадкоємців. Деякі з них уже виконують офіційні обов’язки, навчаються у престижних університетах і проходять військову підготовку.

Найближче до шведського престолу перебуває кронпринцеса Вікторія. 49-річна донька короля Карла XVI Густава багато років виконує обов’язки спадкоємиці. Її донька, 14-річна принцеса Естель, уже друга в черзі на престол.

У Бельгії майбутньою королевою є 24-річна Єлизавета – старша донька короля Філіпа. Вона навчалася в Оксфорді, а нині здобуває ступінь у Гарварді. Після сходження на престол вона може стати першою жінкою, яка безпосередньо правитиме Бельгією.

В Іспанії корону готують для 20-річної принцеси Леонор. Її підготовка включає службу в усіх трьох видах іспанських збройних сил. Принцеса також проходить льотну підготовку, а після завершення військової освіти планує вивчати політологію.

У Нідерландах престол успадкує Катаріна-Амалія, старша донька короля Віллема-Олександра. Після повноліття вона відмовилася від державного утримання до моменту сходження на престол. Принцеса також проходить військову підготовку та вже отримала звання капрала.

Ще одна майбутня королева – принцеса Інгрід Олександра Норвезька. Вона проходила 15-місячну військову службу, де була бойовим інженером і навідницею бронемашини CV90. Нині принцеса вивчає в Австралії міжнародні відносини та політичну економіку.

При цьому правила спадкування змінюються і в інших монархіях. Наприклад, Ліхтенштейн нещодавно дозволив жінкам успадковувати престол на рівних із чоловіками умовах – щоправда, це стосується майбутніх поколінь.

Отже, європейські принцеси дедалі більше нагадують не казкових героїнь, а майбутніх глав держав: із серйозною освітою, військовим досвідом і поступовим переходом до самостійних публічних обов’язків.

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