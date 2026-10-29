Куди поїхати в Україні: 5 найкращих напрямків для подорожі восени

Куди поїхати в Україні восени

Осінь – це ідеальний час, щоб відкрити Україну з іншого боку. Парки вкриваються золотом, пагорби над Дніпром огортають ранкові тумани, а в гірських містечках хочеться затриматися за чашкою гарячої кави. Якщо літня спека вже позаду, а до зимових свят ще далеко, осіння подорож стане нагодою змінити обстановку, побути на природі та відкрити цікаві місця без літнього ажіотажу.

Зібрали п’ять локацій в Україні, які особливо чарівні восени. Серед них є ідеї для одноденної мандрівки з Києва, і напрямки для повноцінного вікенду з прогулянками, місцевою гастрономією та красивими краєвидами.

1. Дендропарк "Олександрія"

Біла Церква, розташована менш ніж за 100 кілометрів від столиці, восени приваблює передусім дендропарком "Олександрія". Заснований наприкінці 18 століття з ініціативи графині Олександри Браницької, він поєднує природну красу та історичну архітектуру. На території площею понад 400 гектарів є вікові дерева, просторі галявини, водойми, водоспади, ротонди й альтанки. У жовтні парк перетворюється на барвистий простір для неквапливих прогулянок і фотографій. На відвідування варто виділити кілька годин, а після прогулянки можна пройтися набережною Росі та історичним центром Білої Церкви.

2. Витачів

Село Витачів на Київщині — це місце для тих, хто шукає тиші, широких горизонтів і відчуття простору. З високих дніпровських схилів відкриваються краєвиди, які восени особливо ефектні: вода, пагорби й золотаві дерева створюють майже кінематографічну картину. Тут також є каплиця, споруджена за мотивами малюнка Тараса Шевченка, та затишна кав’ярня з традиційною випічкою. Після прогулянки можна зігрітися кавою й скуштувати свіжий хліб, милуючись Дніпром. Витачів найкраще підходить для одноденної поїздки, бажано автомобілем. У вихідні тут буває людно, а через вітри на схилах варто взяти теплий одяг.

3. Коростишівський каньйон

Приблизно за годину-півтори їзди від Києва, залежно від маршруту й дорожніх умов, розташований Коростишівський каньйон на Житомирщині. Його впізнавані гранітні скелі та водойма на місці колишнього кар’єру приваблюють любителів природи й незвичних пейзажів. Поруч є й інші водойми, де за відповідних умов можна порибалити. Восени локація особливо цікава завдяки контрасту темної води, кам’яних стін і жовтого листя. Це хороший варіант для короткої втечі від міського шуму, прогулянки та фотографування. Водночас ночівлю краще планувати заздалегідь: вибір готелів поблизу обмежений, а для кемпінгу осіння погода вже не надто комфортна.

4. Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільський на Хмельниччині буде вдалим вибором для тих, хто хоче поєднати осінні краєвиди з міським комфортом. Старовинні вулиці, історична забудова та знаменита фортеця створюють атмосферу, в якій приємно провести кілька днів. Місто пропонує не лише екскурсії, а й гастрономічні відкриття, музеї, майстер-класи та активності на природі. Якщо маєте більше часу, додайте до маршруту Бакоту — мальовничу місцевість із краєвидами на Дністровське водосховище. Восени тут може бути вітряно, проте туристів зазвичай менше, ніж у популярний літній сезон. Для ночівлі доступні приватні апартаменти, бутик-готелі та комплекси зі спа-послугами.

5. Сколе

Місто Сколе у Львівській області знаходиться серед гір і лісів, яке підійде тим, хто мріє про спокійний відпочинок на природі. Воно розташоване на території національного природного парку "Сколівські Бескиди", де восени особливо приємно гуляти лісовими стежками. Для активніших мандрівників є марковані маршрути, зокрема напрямки на гори Лопата та Парашка. У самому місті варто звернути увагу на палац Гредлів, а після прогулянок — завітати до місцевих кав’ярень і ресторанів. До Сколе можна дістатися потягом із Києва або через Львів чи Стрий. Водночас житло на одну ніч краще бронювати завчасно: вибір розміщення тут скромніший, ніж у великих туристичних центрах.

Куди поїхати в Україні восени: як обрати маршрут

Для короткої подорожі з Києва підійдуть дендропарк "Олександрія", Витачів і Коростишівський каньйон. Якщо хочеться історії, ресторанів і комфортного проживання, варто обрати Кам’янець-Подільський. А для гірського повітря, лісових прогулянок і перезавантаження — Сколе.



