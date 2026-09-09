Монета про українських захисників увійшла до десятки найкращих у світі: ФОТО

Пам'ятна монета України

Українська пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" отримала міжнародне визнання на престижному конкурсі "Монета року". Вона перемогла в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до топ-10 найкращих монет світу за підсумками конкурсу.

Результати оголосили 27 серпня 2026 року під час Всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі, США. Цьогоріч міжнародні експерти оцінювали близько 600 монет із 41 країни світу, випущених у 2025 році.

"Тримаймо стрій!" ввели в обіг 24 лютого 2025 року – у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Монета присвячена українським військовим, які захищають державу, а також єдності суспільства.

Голова НБУ Андрій Пишний назвав міжнародну нагороду визнанням сили українських символів та ідей. За його словами, монета розповідає світу про сотні тисяч захисників України та є закликом до єднання.

Особливістю монети стала її композиція. На аверсі зображені українські військові, які поєднали руки в колективному рукостисканні. На задньому плані – схематичні лінії оборони та напрямки бойових дій, що нагадують обриси тризуба.

На реверсі воїни зображені під час руху вперед. Поруч – військова техніка, а за спинами захисників показано цивільних різних професій, які працюють, допомагають армії та підтримують країну.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, а її тираж у сувенірному пакованні становить до 50 тисяч штук. Автор художнього рішення – Андрій Сагач, скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Україна представила на конкурсі ще одну монету — "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко". Вона потрапила до сотні найкращих у номінації "Найхудожніша монета".

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Присвята багаторічному партнерству", — НБУ презентував пам’ятну монету на честь 250 річниці незалежності США.



