Нагороди для військових: які відзнаки можуть отримати захисники України

Якими відзнаками нагороджують військових. Інфографіка: comments.ua

Військовослужбовців ЗСУ відзначають за мужність, професіоналізм, успішне командування та сумлінну службу. В Україні діють три основні системи нагородження: державні нагороди, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ та заохочувальні відзнаки Міноборони.

Державні нагороди України

Державні нагороди є найвищою формою відзначення за видатні заслуги. Їх встановлює закон, а нагородження відбувається указом Президента України.

Звання Герой України. Найвища державна відзнака України. Її присвоюють громадянам за визначний героїчний вчинок або виняткові заслуги перед державою, зокрема під час захисту України.

Орден Богдана Хмельницького. Ним відзначають військовослужбовців і працівників ЗСУ та інших військових формувань за особливі заслуги під час захисту держави й виконання військового обов’язку.

Орден "За мужність". Має три ступені та вручається за особисту мужність і героїзм. Нагороду можуть отримувати військові, правоохоронці та інші громадяни за відвагу під час виконання завдань.

Орден Данила Галицького. Цією відзнакою нагороджують військовослужбовців, представників інших формувань і держслужбовців за значний внесок у розбудову України та служіння українському народу.

Медаль "За військову службу Україні". Відзнакою нагороджують військовослужбовців та інших осіб за зразкове виконання військового обов’язку, професіоналізм і сумлінне ставлення до служби.

Медаль "За бездоганну службу". Має три ступені та призначена для військовослужбовців, які демонструють вірність присязі, дисципліну й високий рівень виконання військового або службового обов’язку.

Медаль "Захиснику Вітчизни". Нею відзначають ветеранів війни та інших громадян за особисту мужність і відвагу під час захисту державних інтересів України та її територіальної цілісності.

Відзнака "Іменна вогнепальна зброя". Спеціальна державна відзнака для представників офіцерського складу ЗСУ та інших військових формувань. Разом із нею вручають пістолет і 16 патронів.

Нагороди Головнокомандувача ЗСУ

Окрему систему становлять почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ. Вони дають змогу відзначати військових безпосередньо за бойові заслуги, командування та службу.

"Хрест Заслуги". Вища почесна відзнака Головнокомандувача ЗСУ. Нею відзначають за визначний особистий внесок у розбудову, розвиток і зміцнення Збройних Сил України.

"Хрест хоробрих". Нагорода для військовослужбовців і працівників ЗСУ за героїчний вчинок, здійснений під час бойових дій, коли мужність і рішучість безпосередньо вплинули на виконання завдання.

"Сталевий хрест". Відзнакою нагороджують офіцерів ЗСУ за професійне планування, організацію та керівництво воєнними діями, що сприяли успішному виконанню бойових завдань.

"Срібний хрест". Його отримують офіцери за успішне планування та реалізацію завдань під час керування підрозділом у бою. У виняткових випадках — військовослужбовці, які виконували обов’язки командира.

"Золотий хрест". Відзнака для рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ за мужність, професіоналізм і успішне виконання бойових завдань у складних умовах.

"Хрест Військова честь". Ним нагороджують сержантів, старшин і офіцерів за внесок у розбудову та реформування ЗСУ, а також адаптацію українського війська до стандартів НАТО.

"За сумлінну службу". Нагрудний знак для військовослужбовців, які відповідально виконують поставлені завдання, демонструють відданість службі та захисту української держави й народу.

"Комбатантський хрест". Відзнаку вручають учасникам бойових дій після звільнення з військової служби. У разі смерті нагородженого знак може бути переданий його родині.

"За незламність". Цією відзнакою нагороджують військовослужбовців і працівників ЗСУ, які перебували в полоні. Вона символізує стійкість і відданість Україні в надзвичайно складних обставинах.

"За збережене життя". Нагорода для тих, хто врятував життя військовослужбовцю, працівнику ЗСУ або іншій людині чи групі людей, проявивши рішучість і професійну майстерність.

"За сприяння війську". Відзнакою відзначають працівників ЗСУ, волонтерів, представників підприємств та організацій, які надають допомогу й підтримують українське військо.