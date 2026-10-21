Не лише борщ: американська експертка назвала топ-5 продуктів з України, які ідеально підходять для здорового харчування

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Популярність традиційної української кухні у світі вже давно вийшла за межі культових борщу та вареників. Багато продуктів, які українці звикли щодня бачити у власному раціоні, за кордоном вважають справжніми суперфудами через їхній унікальний хімічний склад та колосальну користь для організму.

Американська фахівчиня з дієтології Маша Девіс проаналізувала український стіл і виділила п'ять найдоступніших та найпоживніших продуктів, які відповідають усім критеріям здорового харчування.

Вітамінна база: буряк та капуста

Головним символом корисного раціону експертка вважає звичайний столовий буряк. Він є багатим джерелом складних вуглеводів, заліза, вітаміну B6 та фолатів.

"Природні нітрати, які містяться в цьому коренеплоді, мають особливу цінність для людини, — зазначає Маша Девіс. — Потрапляючи в наш організм, вони трансформуються в оксид азоту. Ця сполука ефективно розширює судини та допомагає стабілізувати артеріальний тиск".

Не поступається за корисністю і звичайна білокачанна капуста. Попри низьку ціну, цей овоч насичений антиоксидантами, що пригнічують внутрішні запальні процеси. Також капуста містить солідну порцію вітамінів C і K та грубу клітковину, яка стимулює правильну роботу шлунково-кишкового тракту.

Незамінні компоненти: кріп та гречка

Окреме місце в українській культурі посідає свіжа зелень. Кріп не просто доповнює смак страв, а й виступає потужним природним антисептиком завдяки своїм антибактеріальним властивостям. Він багатий на вітаміни А та С, покращує роботу шлунка й усуває проблему здуття.

Ще одним відкриттям для іноземців залишається гречана крупа, яка для українців є буденним гарніром. Вона повністю позбавлена глютену, має низький глікемічний індекс і містить велику кількість рослинного білка.

"Гречка дозволяє організму тривалий час залишатися ситим, — пояснює дієтологиня, — оскільки вона забезпечує плавне надходження енергії без різких коливань глюкози в крові. До того ж вітаміни групи B у її складі покращують стан волосся та шкіри".

Секрети ферментації: квашені овочі

Замикають перелік корисних суперфудів традиційні ферментовані та квашені продукти. Колись українці вигадали цей спосіб, щоб зберегти врожай на зиму, а сьогодні така їжа визнана найкращим джерелом природних пробіотиків. Квашенина підтримує баланс мікробіому кишківника, покращує стан шкіри та зміцнює серцево-судинну систему.

До речі, кулінарні експерти діляться перевіреним лайфхаком, як зробити квашені огірки ідеально хрусткими та пружними. Секрет полягає у правильній концентрації солі та додаванні одного несподіваного інгредієнта. Для цього на один літр води беруть рівно 1 столову ложку кам'яної солі, а безпосередньо перед закупорюванням банки зверху кладуть ошпарену окропом скибочку лимона. Лимонна кислота захищає огірки від розм'якшення під час бродіння.

Підбиваючи підсумок, Маша Девіс підкреслює, що українцям не варто шукати екзотичні закордонні суперфуди. Наша звична домашня їжа повністю відповідає сучасним світовим трендам велнесу та здорового способу життя.