logo_ukra

BTC/USD

80465

ETH/USD

2344.21

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Інфографіка 2026 Не лише гарбуз зі свічкою: 5 ідей від Клопотенка, які перетворять стіл на гелловінський
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише гарбуз зі свічкою: 5 ідей від Клопотенка, які перетворять стіл на гелловінський

Крем-суп із беконом, плов у гарбузі та солодощі на паличках - які страви допоможуть створити святковий настрій наприкінці жовтня

сьогодні, 17:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Не лише гарбуз зі свічкою: 5 ідей від Клопотенка, які перетворять стіл на гелловінський

Страви з гарбуза

Гелловін – це не тільки костюми, вирізані гарбузи та моторошний декор. Святкову атмосферу можна створити й на кухні, приготувавши незвичайні страви із сезонних продуктів. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує кілька ідей для меню, у якому гарбуз стає головним інгредієнтом, а звичайні рецепти отримують осінній характер.

Одним із варіантів для святкового столу може стати гарбузовий крем-суп із беконом. Ніжна текстура молока та вершків поєднується з виразнішим смаком імбиру, а обсмажений бекон додає страві пікантності. Гарбузове насіння слугує не лише прикрасою, а й забезпечує приємний хрускіт.

Для основної страви підійде курячий рулет із гарбузовою начинкою. До м’яса додають гарбуз, родзинки та трохи меду, завдяки чому смак виходить солодкувато-пряним. Рулет зручно нарізати порційними шматочками й подавати компанії гостей.

Ще одна ідея – салат із запечених коренеплодів. Гарбуз, буряк і морква створюють яскраве поєднання кольорів, а запікання допомагає розкрити природну солодкість овочів. Така страва доповнить святкове меню й підійде тим, хто віддає перевагу овочевим стравам.

Особливо ефектно на столі виглядатиме плов, приготований безпосередньо в гарбузі. Овоч у цьому випадку стає не тільки інгредієнтом, а й оригінальним посудом для подачі. Запечену м’якоть радять додавати до порції – вона робить смак страви насиченішим.

На десерт можна приготувати гарбузовий пиріг із кисломолочним сиром на основі цукрового печива або кейк-попси – невеликі солодощі на паличках, які легко прикрасити у стилі свята. Останній варіант особливо підійде для спільного дозвілля з дітьми.

Таким чином, гелловінське меню не обов’язково обмежувати традиційними солодощами. Сезонні овочі, незвичайна подача та трохи фантазії допоможуть перетворити звичайну вечерю на тематичне частування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – секрет довголіття не такий простий: що вчені з’ясували про м’ясо та вегетаріанство.

picture





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новини партнерів


Новини

Всі новини
Підписуйтесь на повідомлення, щоб бути в курсі останніх новин!