Не лише гарбуз зі свічкою: 5 ідей від Клопотенка, які перетворять стіл на гелловінський

Страви з гарбуза

Гелловін – це не тільки костюми, вирізані гарбузи та моторошний декор. Святкову атмосферу можна створити й на кухні, приготувавши незвичайні страви із сезонних продуктів. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує кілька ідей для меню, у якому гарбуз стає головним інгредієнтом, а звичайні рецепти отримують осінній характер.

Одним із варіантів для святкового столу може стати гарбузовий крем-суп із беконом. Ніжна текстура молока та вершків поєднується з виразнішим смаком імбиру, а обсмажений бекон додає страві пікантності. Гарбузове насіння слугує не лише прикрасою, а й забезпечує приємний хрускіт.

Для основної страви підійде курячий рулет із гарбузовою начинкою. До м’яса додають гарбуз, родзинки та трохи меду, завдяки чому смак виходить солодкувато-пряним. Рулет зручно нарізати порційними шматочками й подавати компанії гостей.

Ще одна ідея – салат із запечених коренеплодів. Гарбуз, буряк і морква створюють яскраве поєднання кольорів, а запікання допомагає розкрити природну солодкість овочів. Така страва доповнить святкове меню й підійде тим, хто віддає перевагу овочевим стравам.

Особливо ефектно на столі виглядатиме плов, приготований безпосередньо в гарбузі. Овоч у цьому випадку стає не тільки інгредієнтом, а й оригінальним посудом для подачі. Запечену м’якоть радять додавати до порції – вона робить смак страви насиченішим.

На десерт можна приготувати гарбузовий пиріг із кисломолочним сиром на основі цукрового печива або кейк-попси – невеликі солодощі на паличках, які легко прикрасити у стилі свята. Останній варіант особливо підійде для спільного дозвілля з дітьми.

Таким чином, гелловінське меню не обов’язково обмежувати традиційними солодощами. Сезонні овочі, незвичайна подача та трохи фантазії допоможуть перетворити звичайну вечерю на тематичне частування.

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